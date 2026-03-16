新台幣貶破32元大關 市場進入三位數油價的風險預期

國際油價持續站每桶100美元之上，避險情緒獲得支持；新台幣匯價今早以31.92元開盤，小貶0.2分，開盤半小時內隨即再貶破32元整理大關。

金融人士分析，與過去相比，2026年的能源危機呈現出新的結構性特徵。全球能源需求重心已明顯轉向亞洲，經由荷莫茲海峽輸出的原油中約八成最終流向亞洲市場，使區域經濟對供應衝擊更加敏感。金融市場反應速度明顯加快，油價、航運成本與保險費率幾乎同步上升，市場已開始進入三位數油價的風險預期。

今早美元指數亦持續在百元關卡之上；台股開高後震盪，在平盤附近整理。