中東戰事延燒 新台幣早盤貶破32元整數大關

中東戰火未歇，影響原油供應與運輸，油價持續站穩每桶100美元以上，市場避險情緒居高不下。新台幣兌美元今天貶勢延續，早盤摜破32元整數大關，低點觸及32.01元，貶值近1角。

美國、伊朗互相放話，中東情勢未解，儘管金融市場未再上沖下洗，戰火烏雲籠罩，投資人操作仍偏保守。台股今天早盤漲逾300點後壓回翻黑，盤中小漲。

新台幣兌美元匯率今天以31.92元開盤，不久後便貶破32元整數大關，睽違逾10個月，匯價再見32元。

匯銀人士指出，美元指數已經站上100關卡，加上中東戰事尚無落幕跡象，外資匯出帶來的貶值壓力仍在，新台幣匯率貶破32元在意料之中，接下來就看央行今天有無透過調節表態，以及出口商是否踴躍進場拋匯，讓新台幣在32元獲得支撐，不至於繼續下挫。