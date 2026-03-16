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金融業買股 單月砸千億…壽險業大舉加碼848億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會統計，2026年元月金融三業淨加碼台股1,525億元，首見單月千億買股潮，其中，壽險業狂砸848億元、占比逾半，終結連四賣。聯合報系資料照
金管會統計，2026年元月金融三業淨加碼台股1,525億元，首見單月千億買股潮，其中，壽險業狂砸848億元、占比逾半，終結連四賣。聯合報系資料照

金管會統計，2026年元月金融三業淨加碼台股1,525億元，首見單月千億買股潮，其中，壽險業狂砸848億元、占比逾半，終結連四賣，是有統計以來單月最大買股量，市場解讀壽險投資策略出現重大轉向。

不過，元月壽險業國外投資大減8,306億元、降到21兆9,366億元，占資產比重跌破六成至58.7%的近年低點。業者指出，主因是接軌新制後「資產重分類」，並非業者大舉拋售海外債。

回顧過去兩年，壽險一直是金融三業賣股主力。2024年至2025年壽險合計減碼台股逾8,800億元，是壽險業「補獲利」的重要來源；2026年開年卻轉為大舉回補，顯示制度轉換已開始改變資金布局。

關鍵在於2026年IFRS17上路，「覆蓋法」同步退場。壽險多數股票投資轉列其他綜合損益（OCI），未來即使賣股，也不再直接挹注當期損益，而是進入保留盈餘。此一改變使過去透過賣股拉抬獲利的操作空間大幅縮小，壽險投資決策勢必回歸市場行情與資產配置考量。

此外，TIS（新一代保險清償能力制度）同步推動壽險強化資本效率管理。

壽險大舉回補之餘，銀行與券商元月同步加碼台股。銀行單月加碼545億元，同寫有統計以來新高，市場解讀銀行資金重新布局高現金殖利率概念股，以獲取穩定息收。

券商則加碼132億元，買股力道為三業中最保守，顯示短線對高檔行情仍保持一定戒心。

壽險業 台股 資產配置

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