誠信金融論壇17日登場／金管會副主委陳彥良：五方向精進阻詐

金管會副主委陳彥良表示，打擊詐欺犯罪是當前國家重要政策，金管會透過科技阻詐、精準阻詐、協力阻詐、臨櫃阻詐及責任阻詐等五大方向持續精進金融阻詐措施。金管會並將於明年公平待客評核，將金融機構防制詐騙的措施與成效納入加分項目。

經濟日報與第一金控明（17）日共同主辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」，陳彥良將出席致詞。金管會表示，將持續滾動檢討詐欺犯罪情勢，隨時調整並強化防詐政策與措施，並持續督導金融機構與執法機關合作，廣納各界建言，加速推動各項具體防詐作為，使各項金融防詐措施更快速、更精準、更有效發現詐騙，攔阻不法金流，並透過跨部門及公私協力完善金融防詐網，希望達到保護民眾財產安全與降低犯罪損害的目標。

金管會五大方向精進金融阻詐，包括一、科技阻詐。為防止疑似不法金流匯至境外或流入虛擬資產，將由財金資訊公司及銀行成立專案小組，提出控管機制；為從源頭避免有轉帳錯誤或受詐，亦請銀行公會及財金公司推出民眾利用網路（行動）銀行及ATM轉帳進行檢核交易受款人戶名機制，並鼓勵銀行提升ATM設備，使不法份子未露出全臉則無法提款或轉帳。

二、精準阻詐。臺灣證券交易所加速蒐集投資詐騙廣告，並報送警察機關通知業者下架；另對虛擬資產（VASP），實施VASP洗錢防制登記制度，以及於2025年6月間報送行政院VASP管理專法等。

三、協力阻詐。督導金融機構強化第三方支付業者使用虛擬帳號服務管控；與警政署、台灣高等檢察署等單位持續聯繫交流，共同推動疑涉詐欺境內、外金融帳戶預警機制、各地檢署預警中心機制；另金融機構間協力合作，除聯防通報機制，即時攔阻並圈存可疑金流，並透過分享阻詐技術與互相溝通學習，共同致力優化阻詐技術，以防阻不法資金流竄。

四、臨櫃阻詐。透過公開表揚鼓勵行員勇於阻詐，並請銀行簡化阻詐引起客訴的內部報告程序，若因防詐引起客訴，得不計入公平待客評核的客訴統計。金融機構臨櫃關懷攔阻，近三年（2023至2025年）金融機構臨櫃關懷，攔阻金額已逾290億元，攔阻件數39,139件；金管會並鼓勵銀行與客戶約定，未來客戶定存解約或大額匯款時，由銀行通知事先約定的第三人，期能透過第三人加強關懷攔阻。

五、責任阻詐。全體本國銀行、信用卡機構、電子支付機構及VASP業者指定副總層級的打詐專責主管，並設置打詐專責單位。