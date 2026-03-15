壽險大賣股時代結束？1月狂買848億 台股千億買盤現身

金管會統計，2026年1月金融三業淨加碼台股1,525億元，首見單月千億買股潮，其中壽險業狂砸848億元、占比逾半，終結連四賣，更寫統計以來單月最大買股量，市場解讀壽險投資策略已出現重大轉向。

回顧過去兩年，壽險一直是金融三業賣股主力。2024年至2025年壽險合計減碼台股逾8,800億元，是壽險業「補獲利」的重要來源；但2026年開年卻轉為大舉回補，顯示制度轉換已開始改變資金布局。

關鍵在於2026年IFRS17上路，「覆蓋法」同步退場。壽險多數股票投資轉列其他綜合損益（OCI），未來即使賣股，也不再直接挹注當期損益，而是進入保留盈餘。

此一改變使過去透過賣股拉抬獲利的操作空間大幅縮小，壽險投資決策勢必回歸市場行情與資產配置考量。

此外，TIS（新一代保險清償能力制度）同步推動壽險強化資本效率管理。業者股票投資策略更傾向「以較低資本占用換取穩定回報」，資金運用思維逐步由短期損益導向轉為長期配置。

除壽險大舉回補外，銀行與券商1月也同步加碼台股。銀行單月加碼545億元，同寫統計新高，市場解讀銀行資金重新布局高現金殖利率概念股，以獲取穩定息收。

券商則加碼132億元，買股力道為三業中最保守，顯示短線對高檔行情仍保持一定戒心。

銀行在這波股市上漲中也受惠最大。據統計顯示，銀行業台股投資未實現利益1月底攀升到5,868億元，寫史上新高、年增36.7%，並連續兩個月站穩5,000億元之上。帳面評價回升，有助提升銀行淨值與資本適足率。

據金管會統計，1月底金融三業國內外股票投資餘額達4兆4,673億元（市價計算），單月增加13.64%，增幅高於同期台股10.7%的漲幅，顯示金融業整體資金已明顯轉向股市。

壽險回補動作也同步延伸至海外市場。1月底壽險持有海外股票6,389億元，月增15.3%，遠高於同期S&P500指數1.36%的漲幅。

推算壽險單月實質加碼海外股約775億元，合計1月投入1,623億元回補國內外股票，寫統計以來新高。

法人指出，在制度轉換完成後，壽險正逐步擺脫過去「賣股實現獲利」的操作模式，股票投資策略回歸長期配置。