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1月壽險國外投資驟減逾8300億元 發生什麼事？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，2026年1月壽險業國外投資大減8,306億元降到21兆9366億元，占資產比重跌破六成到58.7%的近年低點。業者指出，主因是接軌新制後「資產重分類」，並非業者大舉拋售海外債。

2026年IFRS17新制上路，負債（保單）改採市價評價，配合負債調整，資產可重新指定。

為讓資產與負債衡量一致、及考量台美利率變動，業者將部分海外債改列入OCI（公允價值列入綜合損益），這使未實現損失一次性反映，帳面水位瞬間驟降。

壽險業者說，若剔除資產重分類的影響數，實務上，業者僅調整海外債部位，處分低收益或信評較差的債券，重新佈署逾5%高收益和高品質的海外債，一減一增，總水位並未明顯大降。

銀行業1月單月加碼債券2,368 億元，創近三年單月新高，顯示資金由短期操作轉向高息債布局。市場解讀，台美利差縮小、換匯收益下降，使銀行加碼高息債券，以鎖定收益與穩定利息。

券商 1月加碼312.5億元，其中海外債回補268.5億元，終結連二賣，國內債續增44億元。法人指出，券商趁美債殖利率回升、價格走低時逢低加碼。

據金管會統計， 1月底金融三業國內外債券投資餘額31兆5,190 億元，月減1.9%，主要受壽險資產重分類影響。銀行與券商加碼則抵銷部分下滑。

法人分析，制度轉換完成後，壽險海外債雖帳面下降，但策略仍維持長期穩健配置。銀行與券商趁機加碼，2026年資金仍有望持續流入高息債券。

債券 資產 金管會

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