快訊

Galaxy S26 Ultra相機爆「鏡頭起霧」災情！IP68防水防塵遭質疑 3招可改善

伊朗革命衛隊前指揮官曝「新領袖輕傷」 警告日本1行動恐淪攻擊目標

美元指數破百亞幣走貶 台幣匯率重貶1.13角破32關卡

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山銀響應地方創生3.0政策

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
玉山銀行受邀參加國發會主辦的「Taiwan In Motion—地方創生與企業永續共創發表會」，由玉山金控永續長張綸宇（右）代表出席，並與國家發展委員會副主委彭立沛（左）合影。玉山銀行／提供
玉山銀行受邀參加國發會主辦的「Taiwan In Motion—地方創生與企業永續共創發表會」，由玉山金控永續長張綸宇（右）代表出席，並與國家發展委員會副主委彭立沛（左）合影。玉山銀行／提供

在全球追求永續發展與ESG轉型的浪潮下，為響應國家發展委員會推動地方創生3.0政策，玉山銀行13日受邀參加由國發會主辦的「Taiwan In Motion—地方創生與企業永續共創發表會」，為金融業唯一代表，並與國發會副主委彭立沛及各界企業夥伴共同簽署永續宣言，宣示將以金融專業支持台灣在地發展，協助各地創生團隊成長，共同推動地方永續共好。

玉山銀行長期致力於ESG永續發展，自2018年結合金融本業投入支持地方創生領域，運用長期深耕中小企業發展的厚實基礎，協助地方發揮在地特色並推動產業創新轉型。透過金融力量的挹注，讓人們不再侷限於都市工作，而是能擁有回到故鄉或其他鄉鎮就業的選擇，進而促進城鄉間移居，達成均衡地方發展的目標。

本次啟動的「玉山金融力 地方創生共好計畫」，透過跨界整合，建構社區金融賦能網絡，規劃兩大核心引擎：一是金融知識建立與賦能，與國發會及各區域地方創生輔導中心合作，辦理全台巡迴金融輔導講座，透過實務課程提升地創團隊的財商，結合地方創生融資方案，依企業成長不同階段提供相對應的資金支持。

二是三大議題投入永續布局，聚焦於永續城鄉、循環經濟與樂齡培力，玉山透過友善融資協助地方發揮特色、強化核心優勢，積極引導綠色轉型，協助產業導入循環經濟概念與節能設備；面對超高齡社會，則支持解決高齡問題的社會企業，織就完善的在地安養防護網。

金融業不僅是資金的提供者，更是推動社會進步與永續轉型的關鍵力量。展望未來，玉山將持續發揮正面影響力，透過精準資源媒合與創新金融服務，將永續使命轉化為支持台灣各地發展的實際行動，與志同道合的夥伴們共同深耕台灣，創造共融共好的韌性社會。

ESG 玉山 玉山銀

延伸閱讀

富邦攜手萬金石馬拉松為永續而跑 集團董事長蔡明忠二度參賽

相關新聞

美元指數破百 台幣匯率重貶1.13角破32關卡

美元指數一連走強數日，台幣幣匯率貶勢難返，今天正式貶破32關卡，中午暫收32.031兌1美元，重貶1.13角，貶值幅度0.35%，台北外匯經紀公司成交量為8.57億美元。

午盤新台幣再貶逾1角 外資持續買美元匯出

中東戰事的持續使能源價格上漲，可能加劇通膨，使市場認為Fed在9月之前不太可能重啟降息循環。避險情緒以及Fed降息遞延等預期，使新台幣匯價今午盤以32.031元暫收，貶值1.13角。

引保險業資金投入基建 葉俊顯：正洽談500億元指標案

為引導國內龐大保險業資金留台，國發會正積極拓寬公共建設投資藍圖。國發會主委葉俊顯16日在立法院透露，目前正與相關業者洽談一項規模約500億元的投資案，未來將持續攜手財政部擴大公建範疇，納入物流、AI算力中心等數位基礎建設，打造具亮點投資標的。

萬事達卡結盟台哥大集團 和富昇數位進軍虛擬資產交易

萬事達卡今日宣布與台灣大哥大旗下的富昇數位簽署合作備忘錄，雙方的合作將結合萬事達卡在全球支付領域的實力與富昇數位在虛擬資產領域的在地優勢，攜手探索虛擬資產在台灣安全、合規且具實用性的應用場景，共同推動台灣虛擬資產生態系的發展。

中東戰事延燒 新台幣早盤貶破32元整數大關

中東戰火未歇，影響原油供應與運輸，油價持續站穩每桶100美元以上，市場避險情緒居高不下。新台幣兌美元今天貶勢延續，早盤摜...

新台幣貶破32元大關 市場進入三位數油價的風險預期

國際油價持續站每桶100美元之上，避險情緒獲得支持；新台幣匯價今早以31.92元開盤，小貶0.2分，開盤半小時內隨即再貶破32元整理大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。