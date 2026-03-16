挺永續 蔡明忠參賽萬金石馬拉松

萬事達卡今日宣布與台灣大哥大旗下的富昇數位簽署合作備忘錄，雙方的合作將結合萬事達卡在全球支付領域的實力與富昇數位在虛擬資產領域的在地優勢，攜手探索虛擬資產在台灣安全、合規且具實用性的應用場景，共同推動台灣虛擬資產生態系的發展。

2026-03-16 10:59