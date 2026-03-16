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挺永續 蔡明忠參賽萬金石馬拉松

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

新北市萬金石馬拉松昨（15）日於萬里翡翠灣盛大開跑，富邦集團大董蔡明忠再度參賽，為健康與永續而跑，蔡明忠這次報名10公里，以一個多小時的成績，跑完全程。蔡明忠表示，這次富邦透過提供碳權協助賽事進行碳抵換，希望與民眾一起邁向淨零未來。

蔡明忠表示，面對氣候變遷挑戰，企業除持續推動自身營運減碳，更應發揮企業影響力，將永續與低碳理念融入日常生活。今年富邦持續透過提供碳權協助賽事進行碳抵換，期望讓更多民眾在參與運動的同時，理解碳管理與環境保護的重要性，攜手邁向淨零未來。

富邦金控董事長蔡明興表示，萬金石馬拉松不僅是一場國際級體育賽事，更致力運動平權與社會共融，讓不同族群都能安心投入運動，展現運動平權與社會共融精神，這也與富邦「正向力量 成就可能™」品牌精神不謀而合。今年賽事富邦金控共有約80位志工投入賽事服務，並有十組視障陪跑，具體展現企業與社會攜手實踐永續價值。未來，富邦將持續支持兼具專業性與包容性的運動賽事，讓運動成為推動社會正向循環的重要力量。

環境保護 蔡明興 富邦

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