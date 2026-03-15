法巴產險撤台…金管會保險局表示尊重 將依程序辦理

法國巴黎產險因長期未能在台獲利，集團決定結束台灣營運並撤離市場。金管會保險局今晚表示，已於2月底接獲法巴產險正式函報，後續將依程序辦理。

保險局指出，法巴產險去年前來保險局溝通，擬停止在台業務，保險局當時請其與母公司再評估業務合作或轉型等方式以續留台灣；法巴產險於今年2月表示，經母公司評估後，仍決定停止在台業務，保險局對此表示尊重，並請其應注意員工與保戶相關權益保障，且待正式函復獲准後，才能與通路溝通停止受理新契約等作業。

保險局指出，已於2月底接獲法巴產險正式函報，將續依程序辦理。此外，法巴產險近期開始與主要通路探詢倘若業務調整的通路作業所需時間，不過，法巴產險會等到金管會同意後，才會正式公布商品停售時間。