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買投資保單 留意隱形費用

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

去年迄今延續股市多頭行情，投資型保單成為市場焦點。根據壽險公會最新統計，去年投資型保單的新契約保費收入達4,233.9億元，年增率高達24.4%。因應這波投資熱潮，壽險業者紛紛更新商品策略以吸引民眾目光，不過，購買投資型保單前應搞懂適合族群，留意自身風險承擔能力，還需留意資產撥回機制和隱形費用。

投資型保單大致可分為變額壽險、變額萬能壽險和變額年金險，前兩者有壽險保障，後者則無。南山人壽以「春豐得利」系列投資型保單說明，變額壽險商品兼顧保障與投資雙重需求，年金商品則可在年金累積期間屆滿後，為自己的退休生活創造資金來源，更適合規劃退休生活的族群；部分商品規劃為外幣保單，亦可透過外幣商品達到多元資產配置與分散貨幣風險的需求。

此外，若是有專業投資團隊操作，且有每月資產撥回機制的保單，小資族可善用此類商品累積資產，避免投資經驗不足的風險。相較傳統保單，投資型保單可透過委託投資帳戶，或連結基金、由保戶自行選擇投資標的和比例來參與市場，成為部分中長期理財族群的選項之一。

不過，投資型保單並非適合所有人。此類商品較適合具備一定風險承受度、投資期間拉得夠長，且能接受帳戶價值隨市場波動的投資人，若短期內有資金需求，或對投資風險較為敏感，則需審慎評估。

以國泰人壽為例，其新台幣計價的投資型商品近期新增「亞太三盈」委託投資帳戶，將投資策略聚焦於成長、股息與收益三大方向。國壽指出，相關帳戶配置涵蓋台股、ETF及債券等資產，並由投研團隊依市場情勢進行動態調整，在市場波動加劇時提高防禦性資產比重，市場轉強時則適度加碼趨勢股，藉此平衡風險與報酬；在現金流設計上，投資帳戶亦結合定期與不定期撥回機制，於帳戶淨值達到特定條件時啟動資產撥回，提供保戶彈性運用資金。

所謂的「資產撥回機制」，也是投資型保單常被誤解之處。壽險業者指出，撥回不等同於配息，若市場表現不佳、淨值下降，可能導致本金減損，且撥回率並非固定，部分商品還設計加碼機制，因此是否啟用撥回、撥回比例高低，應與自身財務規劃相互搭配，像是需要穩定現金流的退休族群較適合固定撥回，其他族群可選擇再投資達到複利效果。

在費用結構方面，投資型保單常見的隱形成本，包括保險成本、保單管理費、投資標的經理費與管理費，以及部分提領或提前解約費用等。雖然多數費用已反映在帳戶淨值中，但投保前仍需留意可能影響實際報酬。

保單 商品 退休生活

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