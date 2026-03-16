保險小百科／網路投保產險 四種情形除外

因應金融科技日新月異發展，金管會持續推動網路投保與網路保險服務，財產保險商品部分，除下列四種情形外，均得以網路方式投保。

金管會表示，目前已有許多保險商品可透過網路方式投保，財產保險商品部分，除下列情形外均得以網路方式投保：一、要保人與被保險人非為自然人。二、投保登山綜合保險、海域活動綜合保險或駕駛人傷害保險以外，包含傷害保險或健康保險之綜合保險商品。三、要保人與被保險人不同人投保旅遊不便保險或旅行綜合保險以外之保險商品。四、每張保單主附約年繳保險費合計超過新台幣10萬元。

金管會提醒，消費者安排國內外旅遊，而有投保旅遊保險商品需求時，可善用網路投保。消費者於投保前應瀏覽網頁保險商品說明及保單條款，充分瞭解保險商品內容，以避免投保後因認知不同而衍生爭議。