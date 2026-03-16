投資型保單定期檢視 依市場變化調整

近年受到地緣政治風險影響，投資市場波動劇烈，部分民眾回頭檢視過去購買的投資型保單時，才驚覺帳戶價值大幅縮水，甚至質疑「是不是買錯保單」。對此，壽險業者提醒，投資型保單並非「買了就放著不管」，多數商品其實同時設有委託投資帳戶和多檔共同基金等投資標的轉換，以及投資配置比重調整機制，保戶可依市場變化與自身需求調整配置。

投資型保單的核心，在於保戶須自行承擔投資風險。不同於傳統壽險，保費扣除保險成本與相關費用後，剩餘金額會投入共同基金或全權委託投資帳戶，帳戶價值隨市場漲跌波動。若長時間未檢視投資配置，遇上市場反轉，帳戶虧損幅度自然可能擴大。保發中心在介紹投資型保單資料中即指出，投資型保單的保單帳戶價值部分由保戶自選的投資標的和配置比重決定，常見可連結標的如共同基金、結構型債券、ETF、公債、貨幣帳戶等，績效將影響保單價值。

壽險業者提醒，由於投資型保單投資標的的轉換有每年免收費用的次數限制，若超過該次數則可能收費，且除了投資標的之外，另有投資配置比例亦可能影響績效，僅轉換標的不會改變配置比例，保戶在申請轉換前，應先檢視自身投資屬性、投資期間與原始規劃目的，避免因頻繁調整造成交易成本累積，或因短期市場波動而做出非理性決策，更應主動追蹤標的的績效表現。

壽險業者也指出，民眾常忽略的一點是，除了市場因素，隨著年齡增長，壽險保障成本（危險費用）也會隨之提高，若投資績效不佳，帳戶價值可能被進一步侵蝕，若帳戶價值不足扣繳保費還可能導致保單失效，因此更需要定期檢視整體結構。

綜合上述，保戶投保前應回到最初購買目的，釐清是為長期資產配置、退休規劃，或純投資需求，再決定是否調整標的。唯有在充分理解商品設計與自身風險承受度下，投資型保單才能真正發揮其應有的理財功能。