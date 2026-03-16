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專家教你保／善用保險 建老年生活安全網

經濟日報／ 陳國揚
新光人壽資深副總經理陳國揚。新光人壽／提供
新光人壽資深副總經理陳國揚。新光人壽／提供

台灣去年底邁入超高齡社會，加上平均壽命的延長，老年準備在現代的社會中逐漸變得重要。除了身體、心靈與財務三面向的結合與彼此間的牽連，是構成美好晚年的三支柱，當中絕對還要加上保險的支撐，才能為自己建構完整的退休安全網。

談到退休金準備的規劃，可分為流量與存量兩個概念分別準備。流量類似工作期間的薪資、理財收入等，這一類的準備具有每個月、經常性、固定性發生的概念；存量簡單來說就是存款的概念，只要不是固定頻率發生的，性質上傾向專款專用的開支，這類支出就會歸類於存量，例如：醫療費用、休閒費用等，在這樣的分類準備下，退休規劃就會變得容易許多。

以一般社會大眾的情境以勞退新制為例，如果25歲投入職場65歲退休工作40年，工作起薪月薪30,000元的前提下，加上一開始工作就自提6%，每年加薪1%計算，在現行制度下勞保加上勞退的月退休金將約有66,983元，若再加計通貨膨脹的因素，以CPI作為通膨計算的因子，則40年的購買力下降為50%。假如以一般人的生活期待每人月退休金50,000元，加計通膨所帶來的流量缺口約在10,000元至15,000元／月之間，該缺口可以透過商業年金保險（期繳型普通年金、利率變動型年金或投資型年金）、生存還本型壽險或者是增額終身壽險解約轉換成即期年金來規劃。

另一方面，老年需求最大宗的為醫療需求，這個部分就是保險的長項，隨著醫療保險的進步與分工細緻化，健康保險商品的種類也更加細分。在老年醫療需求中，建議重點擺在實支實付健康險、癌症保險、重大疾病險、骨折險、眼睛險、長期照護險與醫材險等險種，這些商業健康保險主要針對長者醫療、骨折、白內障、失智等老年常見疾病而建議，醫材險則是在醫療過程中，醫材往往是最容易產生高額自費項目的來源，因此有必要加以事前準備。

除此之外，老年被詐騙風險也屢見不鮮，透過保險制度的協助，可以降低被詐騙的風險，同時，透過保險金分期給付的功能，也可以在面臨被詐騙的情況時，讓自己依然能保有最基本的生活支持。

（本文由新光人壽資深副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）

保險 超高齡社會

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