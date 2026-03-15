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銀行業1月大幅加碼債券2386億 股票未實現利益創高

中央社／ 台北15日電
銀行業1月大幅加碼債券達新台幣2386億元，股市部分則加碼達545億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 林俊良
銀行業1月大幅加碼債券達新台幣2386億元，股市部分則加碼達545億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 林俊良

金管會最新統計顯示，看準美國聯準會（Fed）今年持續降息，銀行業1月大幅加碼債券達新台幣2386億元，股市部分則加碼達545億元，此外，台股1月驚驚漲持續刷新歷史新高，也帶動銀行業1月股票未實現利益達5868億元歷史新高。

金管會最新公布銀行、保險、證券等金融三業股債投資狀況，如果用帳面價值計算，2026年1月底金融三業國內外股票投資餘額為4兆4673億元，債券部位則為31兆5190億元。

金管會統計金融三業持有股債狀況，國銀今年1月底持有債券投資成本衝破10兆元、達到10兆1479億元，股票投資成本為5493億元。

如果進一步觀察銀行業1月加減碼動作，市場認為Fed今年仍有望繼續降息，透過提前布局債券可鎖住高利，未來又可以在降息過程中獲得資本利得，銀行業1月大幅加碼債券2386億元；台股持續創高，1月亦大手筆加碼台股545億元，台股未實現利益也創下5868億元歷史新高。

保險業今年1月底持有債券部位達21兆263億元，其中，壽險業持有債券部位20兆9134億元，產險業持有債券部位1129億元；股市部分，壽險業與產險業12月底持有股票金額分別為2兆9663億元與648億元。

進一步觀察壽險業資金運用狀況，1月底壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）規模達21兆9366億元，占資金比重持平為58.7%。壽險業1月底持有台股部位為2兆3274億元，占資金比重為6.2%。

至於證券商自營部門在國內外債券與股市的帳面成本變化，截至今年1月底，券商1月加碼國內外債券合計312.48億元，台股則加碼132.06億元。

國際板債券 壽險業 股票 金管會 銀行業 台股 債券

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