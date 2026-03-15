獨／法巴產險喊最快6月底要撤台！金管會證實：已收到申請

來台經營逾25年的法國巴黎產險，因長期未能在台獲利，母集團決定結束台灣營運並撤離市場。金管會15日證實，法巴已在2月底提出停業申請，目前正依程序審查中，公司預估停業時程約在6月底，但仍須視金管會審查進度而定。

保險局副局長陳清源說，法巴產險早在2025年下半年即曾與金管會溝通，指出在台業務發展面臨瓶頸，加上長期虧損造成持續增資壓力，母公司因此評估結束在台業務。金管會當時曾建議公司思考業務轉型或調整經營模式。

經母公司進一步評估後，法巴於2026年農曆年前再度向金管會說明，確定將結束台灣業務，並在2月底正式提出停業申請。

陳清源說，金管會尊重公司營運決策，但要求法巴產在停業規劃上，需優先處理兩大重點，包括保戶權益保障及員工安置計畫，相關方案需提出完整計畫，金管會才會依程序核准停業申請。

目前共有七家外商產險在台設分公司。若法巴產險正式撤台，外商產險在台將縮減至六家。法巴產險2000年6月來台設立分公司，在台規模相對較小，主要承作住火險、傷害險等業務。