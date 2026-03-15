快訊

經典賽／「我們一直是強權」 委國教頭不支薪帶隊：世上最開心的人

獨／撐不住了？「這外商產險」擬撤台 在台逾25年畫句點

柯文哲首度鬆口談「橘子」滯外未歸 「看李文宗那樣誰要呆呆回來被關」

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／撐不住了？法巴產險擬撤台 在台逾25年畫句點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
法國巴黎產險因長期未能在台獲利，母集團決定結束台灣營運並撤離市場，金管會已知悉並正了解相關情況。 圖／本報資料照片
法國巴黎產險因長期未能在台獲利，母集團決定結束台灣營運並撤離市場，金管會已知悉並正了解相關情況。 圖／本報資料照片

來台經營逾25年的法國巴黎產險，因長期未能在台獲利，母集團決定結束台灣營運並撤離市場。據了解，相關通路商已陸續接獲通知，金管會已知悉並正了解相關情況。

目前共有七家外商產險在台設分公司。若法巴產險正式撤台，外商產險在台將縮減至六家。法巴產險2000年6月來台設立分公司，在台規模相對較小，主要承作住火險、傷害險及地震險等業務。

值得注意的是，隸屬同一集團的法國巴黎人壽仍將持續在台營運，不受此次決策影響。

一旦確定撤台，也將是台灣產險市場近25年來再度出現外商撤資案例。上一次為2001年，當時皇家太陽聯合產險、及美商恆福產險退出台灣市場，此後外商產險在台布局大致維持穩定。

產險圈指出，市場自上周起即傳出法巴產險將結束在台營業的消息，主因是台灣產險市場競爭激烈，加上營運成本持續攀升，使其長期難以建立穩定獲利模式，最終促使母集團決定撤出。

此外，法巴集團近年在台營運結構也曾受到監理關注。2024年金管會金檢發現，集團旗下產、壽險在台營運涉及產壽分業與內控治理相關缺失，對兩家公司合計裁罰1,500萬元，並要求集團進一步落實產、壽分業經營與權責劃分。

產險圈指出，相關調整需重新配置組織與人力資源，對營運成本也有所影響，也使總公司重新檢視台灣市場的經營策略。

據了解，法巴產險過去曾向金管會表達撤出台灣市場的意願。但因在台僅為分公司型態經營，並未持有本地法人牌照，加上客戶規模有限，市場上未出現有意承接的買家。

依現行規定，在台外商保險分公司若要停業，須先停止承接新保單，同時持續服務既有保單至契約到期或處理完畢，待所有保單責任結清後，才能正式完成停業程序。

市場預期，法巴產險後續仍需一段時間處理既有契約，才會真正退出台灣產險市場。

金管會 產險 市場

延伸閱讀

安聯人壽7月推首張分紅保單 拚新契約保費前四

安聯人壽7月推首張分紅保單 拚新契約保費前四

富邦金募資 上限15億股

富邦金募資 上限15億股

相關新聞

獨／撐不住了？法巴產險擬撤台 在台逾25年畫句點

來台經營逾25年的法國巴黎產險，因長期未能在台獲利，母集團決定結束台灣營運並撤離市場。據了解，相關通路商已陸續接獲通知，金管會已知悉並正了解相關情況。

安聯人壽7月推首張分紅保單 拚新契約保費前四

外商壽險龍頭安聯人壽持續擴大商品布局。總經理羅偉睿表示，公司今年7月將推出在台首張分紅保單，透過銀行通路試水溫，正式加入台灣分紅保單市場，希望讓產品線更加完整，也帶動新契約保費收入排名朝業界前四名邁進。

長輩帳戶太久沒用會被鎖？ 查核中心曝：帶齊「3物」臨櫃就能領

近期網路上流傳許多影片，聲稱長輩的銀行帳戶如果太久沒有使用，就會被銀行列為「靜止戶」而遭到凍結；影片更警告，若父母因病無法親自前往銀行，子女也無法代為提款。這項消息引發不少家庭恐慌。對此，台灣事實查核中心特別向金管會與銀行公會查證，這完全是不實的假訊息。

富邦攜手萬金石馬拉松為永續而跑 蔡明忠二度參賽

新北市萬金石馬拉松今日於萬里翡翠灣開跑，吸引國內外跑者齊聚感受「台灣最美海岸馬拉松」賽道風光。富邦金控也提供碳權予新北萬金石馬拉松賽事進行碳抵換，希望藉由全民參與的運動盛事，讓更多人關注氣候變遷議題。此外，富邦集團董事長蔡明忠再度參加新北市萬金石馬拉松，為健康與永續而跑。

新青安改版調整3措施？財政部：研議中尚未定案

新青安將在今年7月底到期，媒體報導新青安2.0改版方案，包括5年寬限期改為3年、取消部分利息補貼，以及年齡加房貸期限不超...

匯市最前線／台幣31.7~32.2波動

新台幣上周五（13日）終場收31.918元，貶值7.3分，貶幅為0.23%，一周新台幣累計貶值2.4角，貶幅約0.8%，周線連二黑。市場人士指出，若非央行擴大調節力道，新台幣匯價恐已跌破32元關卡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。