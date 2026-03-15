獨／撐不住了？法巴產險擬撤台 在台逾25年畫句點

來台經營逾25年的法國巴黎產險，因長期未能在台獲利，母集團決定結束台灣營運並撤離市場。據了解，相關通路商已陸續接獲通知，金管會已知悉並正了解相關情況。

目前共有七家外商產險在台設分公司。若法巴產險正式撤台，外商產險在台將縮減至六家。法巴產險2000年6月來台設立分公司，在台規模相對較小，主要承作住火險、傷害險及地震險等業務。

值得注意的是，隸屬同一集團的法國巴黎人壽仍將持續在台營運，不受此次決策影響。

一旦確定撤台，也將是台灣產險市場近25年來再度出現外商撤資案例。上一次為2001年，當時皇家太陽聯合產險、及美商恆福產險退出台灣市場，此後外商產險在台布局大致維持穩定。

產險圈指出，市場自上周起即傳出法巴產險將結束在台營業的消息，主因是台灣產險市場競爭激烈，加上營運成本持續攀升，使其長期難以建立穩定獲利模式，最終促使母集團決定撤出。

此外，法巴集團近年在台營運結構也曾受到監理關注。2024年金管會金檢發現，集團旗下產、壽險在台營運涉及產壽分業與內控治理相關缺失，對兩家公司合計裁罰1,500萬元，並要求集團進一步落實產、壽分業經營與權責劃分。

產險圈指出，相關調整需重新配置組織與人力資源，對營運成本也有所影響，也使總公司重新檢視台灣市場的經營策略。

據了解，法巴產險過去曾向金管會表達撤出台灣市場的意願。但因在台僅為分公司型態經營，並未持有本地法人牌照，加上客戶規模有限，市場上未出現有意承接的買家。

依現行規定，在台外商保險分公司若要停業，須先停止承接新保單，同時持續服務既有保單至契約到期或處理完畢，待所有保單責任結清後，才能正式完成停業程序。

市場預期，法巴產險後續仍需一段時間處理既有契約，才會真正退出台灣產險市場。