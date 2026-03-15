新青安改版調整3措施？財政部：研議中尚未定案

近期網路上流傳許多影片，聲稱長輩的銀行帳戶如果太久沒有使用，就會被銀行列為「靜止戶」而遭到凍結；影片更警告，若父母因病無法親自前往銀行，子女也無法代為提款。這項消息引發不少家庭恐慌。對此，台灣事實查核中心特別向金管會與銀行公會查證，這完全是不實的假訊息。

2026-03-15 13:17