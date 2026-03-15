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新青安改版調整3措施？財政部：研議中尚未定案
新青安將在今年7月底到期，媒體報導新青安2.0改版方案，包括5年寬限期改為3年、取消部分利息補貼，以及年齡加房貸期限不超過80等。財政部表示，目前仍在研議中，尚未定案。
政府推出青年安心成家貸款（新青安）政策將在今年7月底到期，外界關注未來新青安2.0方案。近期公股銀提出3建議，包括年齡加房貸期限不超過80、寬限期5年縮短為3年，以及取消原本的利息補貼。
媒體報導，近日傳出相關部會已有共識，新青安2.0將改名「首次購置自有住宅」，並調整三項措施後持續實施，包括5年寬限期改為3年、取消部分利息補貼，以及引入80條款，即借款人年齡加貸款年限不超過80。
報導指出，現行新青安利率補貼，包含公股銀行半碼（0.125%）及內政部住宅基金1.5碼（0.375%），預計今年8月接手的新青安2.0，將取消住宅基金補貼部分，利率將從現行1.775%回到2.15%水準。
針對報導提及改版方向細節，財政部回應，仍在研議中，也須經跨部會研商，目前尚未定案。
2023年8月1日上路的新青安，全名為「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，優惠內容包括貸款額度1000萬元、貸款年限40年、寬限期最長5年；利率補貼部分，由公股行庫、內政部住宅基金補貼，貸款利率為1.775%。
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