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富邦攜手萬金石馬拉松為永續而跑 集團董事長蔡明忠二度參賽

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
2026新北市萬金石馬拉松3月15日於萬里翡翠灣盛大開跑，富邦集團董事長蔡明忠（右六）與富邦員工視障陪跑志工服務團隊合影。圖／富邦金控提供
2026新北市萬金石馬拉松3月15日於萬里翡翠灣盛大開跑，富邦集團董事長蔡明忠（右六）與富邦員工視障陪跑志工服務團隊合影。圖／富邦金控提供

新北市萬金石馬拉松15日於萬里翡翠灣盛大開跑，吸引國內外跑者齊聚感受「台灣最美海岸馬拉松」賽道風光。富邦金控持續支持運動發展，攜手新北市政府推動多元共融的參賽環境，並共促賽事綠色轉型，創造永續共好。富邦金控也提供碳權予新北萬金石馬拉松賽事進行碳抵換，希望藉由全民參與的運動盛事，讓更多人關注氣候變遷議題，提升氣候意識。此外，富邦集團董事長蔡明忠今日也再度參加新北市萬金石馬拉松，為健康與永續而跑。

富邦金控董事長蔡明興表示，萬金石馬拉松不僅是一場國際級體育賽事，更致力運動平權與社會共融，讓不同族群都能安心投入運動，展現運動平權與社會共融精神，這也與富邦「正向力量 成就可能™」品牌精神不謀而合。今年賽事富邦金控共有約80位志工投入賽事服務，並有10組視障陪跑，具體展現企業與社會攜手實踐永續價值。未來，富邦將持續支持兼具專業性與包容性的運動賽事，讓運動成為推動社會正向循環的重要力量。

富邦集團董事長蔡明忠今日亦參賽萬金石馬拉松，這也是他第二度參賽，以實際行動力挺全民運動與永續。蔡明忠表示，面對氣候變遷挑戰，企業除持續推動自身營運減碳，更應發揮企業影響力，將永續與低碳理念融入日常生活。今年富邦持續透過提供碳權協助賽事進行碳抵換，期望讓更多民眾在參與運動的同時，理解碳管理與環境保護的重要性，攜手邁向淨零未來。

富邦長期以四大永續策略為核心，從企業營運減碳到發展永續金融業務，致力推動低碳轉型，實踐「共榮、共好」的願景。富邦自2025年率先在國內協助馬拉松賽事進行碳抵換，已支持田中馬拉松及台北馬拉松抵換賽事產生的碳排放，今年再度攜手新北萬金石馬拉松，持續擴大支持綠色運動賽事。富邦相信，運動不僅可促進健康，更能成為推動社會永續的正向力量，透過協助運動賽事進行碳抵換，將氣候議題帶入跑者和全民的生活場域中，讓馬拉松成為推動氣候意識的重要平台。

富邦金控2025年成立「有志一同™」公益平台，積極擴大員工參與「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工，並逐步建立企業志工長期投入的運作機制。其中，賽事類志工已常態化支援富邦所參與的各項馬拉松與運動賽事，讓員工能以實際行動投入運動服務與社會參與，形成穩定運作的志工能量。在視障支持方面，富邦持續與中華視障路跑運動協會合作推動「視障陪跑員計畫」，透過系統化培訓與實務服務，讓同仁逐步累積陪跑經驗，將運動平權理念落實於賽事現場。本屆新北市萬金石馬拉松即由「有志一同™」平台持續號召員工投入，共約80位員工志工參與賽事服務，並組成10組視障陪跑協助跑者安全完賽，展現企業落實志工制度成為支持賽事順利運作的重要力量。

富邦金控Run For Green®倡議計畫，結合台北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑40公里，富邦就為跑者種樹，計畫推出至今，富邦已經與全台 8 縣市、14個地點合作植樹，達成為台灣種下10萬棵樹的目標，總參與人數達42萬人次。而在15日新北市萬金石馬拉松現場，富邦金控亦延續推出備受歡迎的「Run For Green®」主題區完賽合影牆，牆面標示富邦自2021年提出Run For Green®倡議計畫至今植樹地區，吸引許多民眾駐足留影紀念。此外，富邦攤位也準備了永續互動遊戲，讓現場的大、小朋友休憩之餘也收穫滿滿的永續知識與能量。

富邦集團董事長蔡明忠第二度參賽萬金石馬拉松，以實際行動力挺全民運動與永續。圖／富邦金控提供
富邦集團董事長蔡明忠第二度參賽萬金石馬拉松，以實際行動力挺全民運動與永續。圖／富邦金控提供

蔡明興 董事長 富邦金控

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