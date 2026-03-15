安聯人壽7月推首張分紅保單 拚新契約保費前四

外商壽險龍頭安聯人壽持續擴大商品布局。總經理羅偉睿表示，公司今年7月將推出在台首張分紅保單，透過銀行通路試水溫，正式加入台灣分紅保單市場，希望讓產品線更加完整，也帶動新契約保費收入排名朝業界前四名邁進。

安聯人壽日前舉行媒體座談會，由羅偉睿、營運長張元均與商品發展部副總經理廖學吉出席說明營運策略。羅偉睿指出，安聯人壽近年與策略合作夥伴緊密合作，持續擴展業務版圖，今年營運動能明顯升溫。2026年1月新契約保費收入93億元，年增42%，創近七年新高；總保費收入逾125億元，年增40%，市場排名由去年第八名升至第七名。

羅偉睿表示，成長動能來自業務員、保經代與銀行保代等多元通路合作，公司未來將持續擴大業務部隊，特別是在台北與高雄增員，以強化市場布局。

根據壽險公會統計，安聯人壽2025年整體初年度保費約773億元，排名業界第五，占全體壽險業初年度保費約8%，並連續六年蟬聯在台最大外資壽險公司。投資型保單仍是主要強項，今年1月投資型保單市占率達12%，穩居外資壽險第一。

此外，壽險公會已向金管會提案開放指數連結型年金險（FIA）與指數連結型壽險（IUL）。羅偉睿表示，安聯人壽正與主管機關溝通，待第2季相關政策出爐後，將盡快推出FIA與IUL商品，以回應市場對兼顧保障與收益商品的需求。