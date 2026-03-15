長輩帳戶太久沒用會被鎖？ 查核中心曝：帶齊「3物」臨櫃就能領

近期網路上流傳許多影片，聲稱長輩的銀行帳戶如果太久沒有使用，就會被銀行列為「靜止戶」而遭到凍結；影片更警告，若父母因病無法親自前往銀行，子女也無法代為提款，這樣的內容引發不少家庭恐慌。對此，台灣事實查核中心特別向金管會與銀行公會查證，這完全是不實的假訊息。

許多人記憶中可能還有「靜止戶」的概念（意指帳戶暫停交易功能且不計息），但事實上，金管會早在2014年就已經通令全台各銀行全面取消靜止戶制度。換言之，台灣目前在法規與實務上，根本沒有網傳所謂的「靜止戶」。

雖然沒有靜止戶，但為了配合政府打擊詐騙，若帳戶符合「長時間未交易」且「存款餘額過低」（例如台灣銀行的標準為新台幣1千元以下），銀行會將其轉列為「久未往來帳戶」。

針對這類帳戶，銀行的管控措施如下：

暫停自動化交易： 會暫時停止ATM提款、網路銀行轉帳等自動化服務。 臨櫃服務照常： 帳戶的臨櫃提款、存匯功能完全不受影響。

因此，即使長輩生病無法親自跑銀行，子女只要帶著長輩的存摺、原留印鑑及密碼，一樣可以順利臨櫃代為提款。

網傳影片還「好心」建議民眾可以去辦理「約定代理授權」或開設「聯名帳戶」來避免帳戶被凍結。查核中心對此嚴正駁斥，實務上幾乎沒有銀行提供約定代理授權業務；至於聯名帳戶，雖然早年偶爾可見夫妻開設，但如今基於洗錢防制與產權爭議，目前也幾乎沒有銀行提供此項服務。這類建議不僅不具實用性，反而會讓民眾白跑一趟。

事實查核中心特別提醒，這波假訊息最早源自於今（2026）年2月YouTube頻道「樂遊智行」發布的影片，隨後被「樂齡晚年」、「銀髮智慧通」等頻道大量複製轉載。影片大多使用虛擬主播搭配AI生成畫面，缺乏可靠的消息來源，過去已有多次散布假訊息的紀錄，民眾在接收此類「長輩圖/影片」資訊時，務必提高警覺，切勿輕信轉傳。