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美伊戰火擴大 國銀：恐進一步推升美元升值
據外媒報導，美伊戰爭戰火擴大至伊朗鄰近國家，本國銀行認為，地緣政治風險延續，恐進一步推升美元升值，亞洲主要貨幣走貶，而日圓則因原油進口與運輸風險的影響，不會是最佳的避險貨幣，美元兌日圓將挑戰160大關。
國泰世華銀行指出，日圓貶破159主因是日本高度依賴進口能源，油價大漲，使得日本貿易收支惡化，加速資金流入美元避險。
台北富邦銀行指出，中東衝突爆發第一週，外資便大幅賣超日本中長債9,636億日圓，創下去年10月以來最大賣超，同時小幅賣超日股2,085億日圓，內外資合計買超國外股債約5,629億日圓，顯示資金加速流出日本，推升美元走強，但也弱化了日本政府進場干預的合理性。
渣打銀行則認為，預期伊朗衝突會持續數週而非數月，因伊朗的軍事能力已削弱，且11月恰逢美國期中選舉，若油價飆漲大幅推升美國通膨，川普或會緩和緊張局勢。短期而言，在地緣政治風險下，全球投資人尋求避險，美元持續走強，可能為全球投資組合帶來挑戰。
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