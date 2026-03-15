美伊戰火擴大 國銀：恐進一步推升美元升值

「穩定幣的開放，對於一些外匯管制國家來說，就怕形成一條資金外逃的破口。」今年二度蟬聯亞洲金融科技聯盟（AFA）主席的前政務委員蔡玉玲提到，過去穩定幣在野蠻生長時，量少沒人管，等到它大到外溢幣圈，成為熱門支付工具，甚至在一些國家成為「平行法幣」，就觸動不少主權國家的監理神經。

2026-03-15 02:10