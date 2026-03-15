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財政部：ATM臉部遮蔽示警 公股銀行拚年底導入20%

中央社／ 台北15日電

為降低車手犯罪案件，阻斷詐團金流，金管會推動ATM臉部遮蔽示警功能，目前國內8家公股銀行均已擬定相關計畫，優先於內政部警政署彙整出來的提領熱點試行。財部官員透露，預計今年底前，公股銀行導入相關機制ATM占比將提升至20%。

對於詐騙集團車手到ATM提款時，常透過戴口罩或戴安全帽，增加追緝難度，金管會今年起鼓勵公民營銀行試行導入臉部遮蔽示警功能，民眾若戴口罩提款，ATM可能發出警示音，引導民眾脫下口罩、安全帽並露出臉部提款。

財政部官員說明，目前國內8家公股銀行已導入臉部遮蔽示警功能ATM占比約1%至2%，先前已指示各公股金融事業，盼趁各行ATM汰舊換新的同時，提高導入比率，目標今年底前達20%。

兆豐銀表示，自去年6月起在部分ATM導入AI遮蔽辨識技術，儘管偶有民眾反映警示音較為明顯，而經了解此項設計是為強化防詐騙保護，多數民眾均表示理解與支持，整體回饋屬正面，未來將持續蒐集使用意見，作為後續優化及推廣參考。

土銀觀察，由於機制試行初期，部分客戶反映「取下口罩」與「系統辨識等待」稍有不便，因此行員積極於第一線進行說明與導引，解釋此措施是為確保帳戶持有人資產安全，且數據顯示「露臉機制」能有效降低車手取款的成功率，客戶皆可理解，認同「短暫的等待是為了更長久的資產保障」，也希望政府加強宣導。

台銀表示，去年10月即於部分分行外的無人銀行區入口處，裝置客戶應揭露完整人臉才能進入的裝備，另為再強化防詐，已完成具人臉辨識功能設備的ATM採購1批，目前正研議規劃將既有ATM硬體升級作業。

一銀表示，自去年10月起，在警政署提供的ATM提領熱點導入ATM臉部遮蔽示警功能，今年則將依警示戶ATM領現足跡及汰舊換新時程，預計再導入240台，並逐步完成全行配置。

彰銀說明，已於去年11月起於南部及北部部分地區的ATM導入臉部遮蔽示警功能，後續將配合主管機關政策，持續在詐騙車手提領熱點導入相關技術設備，全力防制金融詐騙並強化自動櫃員機交易安全，降低民眾遭受詐騙風險，守護客戶財產安全。

台企銀亦已設置導入臉部遮蔽示警功能機制的ATM，並依據警政署提供的相關風險資訊，全面檢視各營業據點ATM使用情形，將依實際異常提領分析情形，擇定火車站鄰近分行等熱點區辦理強化措施。

合庫銀表示，部分ATM已陸續導入臉部遮蔽示警功能機制，未來將持續優先建置於詐欺車手經常出沒的高風險提領據點，以進一步提升防詐安全。華南銀也說明，規劃將導入ATM臉部遮蔽示警功能機制，將優先於車手提領熱點試行，後續逐步推動至其他地點。

金管會 兆豐銀 財政部

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