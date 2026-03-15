富邦集團支持棒球逾30年 每年耗資數億元

富邦集團自1993年起贊助台體大棒球隊「富邦公牛」，並長期支持基層棒球發展，包括「富邦盃少棒」、新北市三級棒球賽事（U12、U15、U18），更投入經營職棒球隊「富邦悍將」，逾30年持續投入支持，經營球隊耗資驚人，富邦金控表示，以富邦悍將為例，每年基本支出達數億元，今年球季更將運科監測設備進行系統性整合，最大的挑戰則是來自於戰績壓力和如何滿足球迷期待。

富邦金控表示，WBC是強度更高於12強的重要國際賽事，中華隊很可惜最終沒有晉級，反映出台灣棒球仍有待精進與成長的空間。此次擊敗韓國隊，不僅是本屆WBC的重要一戰，更寫下中華隊在WBC隊史首度對韓奪勝的里程碑，展現球員全力以赴的拚戰精神，也是球團、球迷們長期投入的成果。

值得一提的是，在前兩場比賽失利後，全國球迷依然給予球隊高度支持，這份信任與鼓勵，讓球員能夠心無旁騖、全力發揮實力，欣見台灣棒球持續展現激勵人心的正向精神，形成良性的支持循環，也為未來發展奠定更堅實的基礎。

談及經營球隊成本，富邦金控指出，以富邦悍將而言，球團整體營運成本，在近年因洋將及本土球員人數及薪資大幅提升，後勤團隊及運科設備投資，球隊食宿及防護醫療升級， 基地農場優化及國外受訓等，經營球隊每年基本支出已達數億元；其次，經營高水準的職棒一軍主場賽事也是需要不斷的資金投入，像是新莊主場的經營優化，包括去年啟用的 LED 燈光系統、全台首座半人工草皮球場，以及今年換新球場座椅、更新隱形護網等等，都是為了提升球迷觀賽體驗及球員比賽環境。

第三，在人才培養及招募方面，也是佔球團經營較大成本，包括球員的薪資、生活環境照顧等等，提供完善的食宿與訓練，讓選手能穩定的成長，還有運科設備，讓球員可以更精準訓練掌握投打數據，這類科技投資是現代職棒不可或缺的；第四，品牌經營與球迷服務也是職棒重要的部分，每年規劃十餘場主題日，從聯名IP授權到現場表演、贈品，還有關於包含官方APP經營、自製影音內容及社群維護，讓球隊的影響力從球場延伸至生活。

富邦金控表示，經營球隊有許多挑戰，如戰績壓力、如何滿足球迷對球隊的各方面期待則是最大的挑戰，球隊面向打造戰力堅強的團隊，需在球員補強、教練團組成方面投資和培養，場外則包含啦啦隊、主場體驗等行銷面向帶給球迷的期待感，做到讓球迷因悍將而感到驕傲。

富邦金控長期深耕台灣棒球運動，擁有職棒球隊「富邦悍將」和成棒隊伍「富邦公牛」。在富邦悍將球團，每一年都會安排地方的「悍你上學去」的校園活動，不論是對科班球員的指導或者是增加小球迷對棒球的認識，都有一定的提升，另外悍將每年也會與球迷一起做愛心，將比賽用球、球員汰換的比賽裝備回饋給基層球隊。

富邦公牛則為富邦金控自1993年起，連續33年贊助由國立台灣體育運動大學學生組成之甲組成棒隊伍，長期培育基層棒球員和球隊。今日富邦公牛隊已成為目前為台灣甲組棒球隊伍中表現最優秀的隊伍之一，曾獲多座甲組冠軍，並為全國大專院校棒球隊之常勝軍。富邦公牛隊亦培育眾多優秀選手，屢屢入選國手或培訓隊，為中華隊效力，為國爭光。1998年至2025年間，富邦公牛隊旗下共有103位球員投入國內職棒隊伍，2005年至2025年期間，富邦公牛隊畢業球員繼續投身基層棒球服務者已超過100名，擔任業餘球隊球員、教練或基層棒球教練，體現富邦多年人才培育的成果。

另外，富邦金控自2018年起開始支持新北U18賽事，並陸續拓展支持新北U12、U15等三級賽事，攜手新北市政府打造更完整的棒球培育環境之外，富邦也期許可以成為每一位具潛力的年輕選手的後盾，追逐屬於自己的棒球夢想。

展望未來，富邦金控表示，今年球季富邦悍將球團在運科的投資和投入更升級，將運科監測設備進行系統性整合，包含既有之Trackman以及Synergy等國際主流情蒐設備，2026年的更建置「智慧牛棚」訓練系統，透過自動化串連數據與影像，大幅優化過往繁瑣分散的資料蒐集流程，在運科輔助方面能更迅速，提供教練及選手更科學化的訓練；富邦悍將近年推行的運動營養與心理課程亦將持續執行，確保球員在身體及心理素質與戰略運用上，皆能獲得全方位的專業支援，提升球隊整體作戰競爭力。

對於富邦而言，球員、後勤團隊入選國家隊，不僅是個人榮譽，更是球隊和企業的共同榮耀。當張育成在東京巨蛋再次開轟、曾峻岳守住對韓勝利、張奕拿下勝投時，全台灣展現出的凝聚力，正是富邦長期推動「正向力量」的最佳實踐，企業支持球隊，就是為了在那樣的關鍵時刻，讓世界看見台灣的韌性。