台灣穩定幣之路 解方篇／官方vs.市場 誰說了算？

如果把20世紀經濟學比喻成一場擂台賽，那麼站在場中央對決的兩位主角，當屬英國的凱因斯與奧地利出身的海耶克，兩人畢生的核心關懷就是，「政府與市場，誰說了算？」

凱因斯是劍橋經濟學家、財政政策專家，曾任英國財政部顧問；海耶克則是奧地利學派代表人物，曾任教於倫敦政經學院與芝加哥大學，並在1974年獲得諾貝爾經濟學獎。

凱因斯生活在大蕭條的年代，親眼看到失業潮與經濟崩潰。他的結論很直接：市場不夠盡善盡美，當大家都不花錢、不投資，經濟就會卡住，這時政府就必須站出來多花錢、降利率、增加貨幣供給。

在他眼中，貨幣不是冷冰冰的銅板或紙張，而是調節景氣的工具，鑄幣權應牢牢掌握在國家手中，以便危機時刻能穩住局面。

海耶克則不信任這套說法。他質疑，一旦政府習慣用印鈔與干預來解決問題，就可能越管越多。他認為價格機制是最有效的資訊系統，中央計畫不可能比市場更聰明。

海耶克在代表作《通往奴役之路》中批判國家過度干預經濟可能侵蝕自由；晚年更在《貨幣的去國家化》主張打破國家壟斷鑄幣權，允許私人貨幣彼此競爭。

簡單說，凱因斯把貨幣當成政策槓桿，海耶克則把貨幣看成應接受市場競爭的商品。

如果把兩人的思想放到今天的穩定幣市場，凱因斯可能會問：若私人穩定幣儲備不足，爆發擠兌，甚至引發金融連鎖反應，最後誰來承擔系統風險？在這個邏輯下，明確立法、強制儲備與嚴格監管，都是必要的制度安排。

但海耶克或許會反問：既然市場願意使用穩定幣，何不讓它與官方貨幣競爭？或許正是因為存在替代選項，政府才更有壓力維持貨幣穩定。

百年前的辯論，搬到今日穩定幣擅場的年代，關鍵的問題依然沒有改變：貨幣究竟是公共權力的工具，還是一種可以競爭的市場商品？也許答案不在凱因斯或海耶克任何一方，而是在兩者之間持續拉鋸的制度平衡。（系列完）