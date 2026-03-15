台灣穩定幣之路 解方篇／歐美立標竿 星、港加速

穩定幣從「野蠻生長」進入「立法管理」階段，其中歐盟MiCA法案最完整，也包含攸關穩定幣發展的RWA（真實世界資產）代幣化的規範，台灣參考歐盟、日本等作法，正訂定專法納管，這個會期將進入立法院審查。

台灣的專法草案未包含RWA代幣，對境外發行商的管理，也比日本、歐美寬，並未要求須經我國許可才能在台交易。

在歐洲，歐盟的MiCA法案於2024年底全面適用，目前約有30個穩定幣按照MiCA發行，有錨定歐元，也有美元幣種，例如Circl推出歐元版的EURC。

美國的《天才法案》（GENIUS Act）已於2025年7月由總統川普簽署成為聯邦法律，預估最遲將於2027年初生效。USDT發行商Tether已推出依天才法案架構的USAT，而Sony等企業也打算依天才法案申請發行美元穩定幣。

至於亞洲，日本修訂後的支付服務法2023年6月生效，在全球穩定幣立法起步較早；JPYC是首個正式發行的日圓穩定幣。韓國則正訂定法規納管穩定幣。

在2023年就發布穩定幣監管框架的新加坡金管局正推動相關修法，增強監管透明度及公眾信心。StraitsX發行的XSGD，是首個新加坡元穩定幣，最近與新加坡叫車公司Grab合作推廣應用；Circle亦在當地取得牌照。

香港穩定幣條例2025年8月1日生效，一度傳出逾70家業者有意申請，但去年底中國大陸政策生變，轉趨在國內禁止穩定幣，進而影響香港的穩定幣之路。香港第一波穩定幣發行機構牌照預計3月發放，預期數量不會太多。