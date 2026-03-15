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台灣穩定幣之路 解方篇／管理鬆緊帶 容許「試錯」

經濟日報／ 記者邱金蘭林安妮／專題報導

穩定幣的開放，對於一些外匯管制國家來說，就怕形成一條資金外逃的破口。」今年二度蟬聯亞洲金融科技聯盟（AFA）主席的前政務委員蔡玉玲提到，過去穩定幣在野蠻生長時，量少沒人管，等到它大到外溢幣圈，成為熱門支付工具，甚至在一些國家成為「平行法幣」，就觸動不少主權國家的監理神經。

根據CoinMarketCap資料顯示，目前全球穩定幣市值突破3,000億美元，相當於台灣去年一半的出口額。對於鏈上的管理，管制點究竟要設在發行商，還是交易所？要不要對個人買穩定幣設限額？穩定幣算M1還是M2，對貨幣供給有沒有影響？」，這些問題著實都要想明白。

蔡玉玲認為，「如果政府太害怕（穩定幣）負面效果，把法規訂太緊、門開太小，台灣的應用場域就會變少。」

但實際上，以供應鏈使用穩定幣為例，金流、物流是透過鏈上的智慧合約來運作，錢跟貨都很清楚，央行並非無法掌握，「只是管理需要有新思維與方法，去解決鏈上可能出現的外匯破口。」

一位財金人士也建議，央行不妨劃出幾個可以合法使用美元穩定幣的場域，例如針對B2B企業對企業的交易，或是台灣目前有很多財富管理業務，因外匯管制問題多在星港做，像這類已跑到海外的交易，就可考慮開放使用美元穩定幣交易，說不定以後台灣的財管業務就發展起來了，「把扣分變成加分。」

財金人士說，指定某些美元穩定幣在國內交易是合法的，看似侵犯央行的貨幣主權，但不做一樣會被侵犯，因為等到美元穩定幣更好用、更壯大，全球很多商店都開始用時，台灣如果不做，競爭力就沒了；當海外台商被迫使用美元穩定幣，台灣貨幣主權一樣被壓縮，「差別是以後被壓縮，一個是現在主動劃出市場」。

「你（政府）要怎麼做？當然要先主動讓出市場來，否則市場遲早是人家的，美國已經壓境過來了，」財金人士說。

另一位金融界高層也表示，這是可以「Trial and error」（試錯）的，先試著放一點，沒有吸引力就再放一點；如果放多了，就再收一點，只要遊戲規則先講清楚，都不是問題。」

金融界高層提醒，穩定幣是逃不掉的國際趨勢，「如果什麼都不做，國際上的美元穩定幣也沒成功，台灣就逃過一劫了；但如果美元穩定幣成功了，台灣就是在劫難逃。」

央行官員則表示，有關涉及跨境支付等外匯部分，外匯局正研議相關規範。

財富管理 外匯 穩定幣

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