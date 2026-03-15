台灣穩定幣之路 解方篇／發展穩定幣 機會別毀在搖籃裡

「華爾街有句話，『不要只看next quarter（下一個季度），要看next quarter of century（下一個四分之一世紀）』」新世代金融基金會董事長陳冲說，發展穩定幣，政府態度很重要，但台灣現在的問題是，沒人想往後五年的事。

陳冲舉了兩個例子，說明政府的遠見與態度很重要。去年香港大力發展境外人民幣穩定幣，一度獲北京力挺，但是推測北京擔心很多未知數，態度變了，去年底還將穩定幣定性為非法金融活動。另一案則是臉書推動穩定幣型的數位貨幣計畫「Libra」，半途卻受美國等多國政府反對，無疾而終。

他提及，美國前國防部長倫斯斐曾講過「Unknown unknown（未知的未知）」是最難的決策類型」，陳冲說，Unknown unknown的心理因素影響很大，但與其擔憂，不如著手應對未知。

穩定幣時代趨勢不可逆，那麼台灣該做好哪些準備呢？第一，就是政府的態度跟策略。

「從政府對穩定幣採冷處理態度，可以看出政府沒有企圖心，也沒有遠見」，一位財金人士憂心，穩定幣涉及貨幣競爭，這是國安議題，但國安會根本沒有財金人才，行政院也沒有懂財金、貨幣的政委，府院無暇無力，也沒有專業，「雖說危機就是轉機，但如果沒有掌握轉機，只能等有一天貨幣主權被侵犯、監理被挑戰時，再來補救了。」

海耶克科技共同創辦人温宏駿提醒，台灣產業競爭對手日韓，都正在積極布局穩定幣，「我們不能只停留在思考該不該發、有沒有人用。」

第二，法規、會計制度趕緊跟上。「我們目前的法制面是空白的」，台大法律學院副教授楊岳平說，金管會推動的《虛擬資產服務法》草案有了，但還沒送立法院，母法若過了，後續還有子法要訂，法制還沒跟上來。

釐清遊戲規則 達成聰明式管理

「聽說鴻海（2317）對穩定幣有興趣，但還在等。」一位產業界高層說，遊戲規則不清，產業發展只會扼殺在搖籃裡。

一位財金人士表示，專法草案及子法，如果沿用現在的思維管制，開放就是假的；央行如果都把所有虛擬資產公司都當做外匯來管，那就完了，政府要「聰明的管理，不是官僚式的管理」。他指出，台灣有很多虛擬資產人才，但長期以來都外流美國；台灣若不積極發展穩定幣，力推穩定幣的新加坡，將坐收台灣人才。

會計問題也待解。一位會計師說，在美國《天才法案》通過後，很多台商面臨客戶要求10%-15%的貨款要用美元穩定幣支付，「這些錢現在還入不了台灣的會計帳，就只能停泊在新加坡或美國；這對台灣銀行業來說，等於是把生意往外推。」

第三，金融機構加快補課。「不論銀行要不要發穩定幣，背後的準備資產、保管、清算、管理等，都一定會在銀行體系流通、承作」，聯邦銀行（2838）總經理許維文說，對銀行來說，穩定幣業務已是趨勢。

建立基礎設施 提供有底氣服務

莊琇媛表示，一般企業收到暫時不會用的貨款，會去買短期商業本票等，提高資金運用效率，今天換成穩定幣，企業也希望如此操作時，金融機構能否提供滿足企業需求的服務？金融機構在業務面應多面向思考如何留住客戶。

楊岳平提及，銀行要建立內部稽核、法令遵循、風險管理等整套的內部控制，這是全新的業務，先有基礎設施，才有底氣去提供服務。