經濟日報攜手第一金控 3月17日金融誠信論壇登場

隨著全球進入人工智慧（AI）爆發的智慧金融新紀元，新型態的科技金融犯罪亦隨之升級，詐騙手法透過AI技術變得更加隱蔽與精準，對國人的財產安全與社會信任構成嚴峻挑戰。

經濟日報與第一金控（2892）將於17日共同主辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」，匯聚產官學界力量，共同探討，如何讓AI成為守護消費者的堅實防線，落實「公平待客原則」的最高實踐。

本論壇將由金管會副主委陳彥良、第一金控總經理方螢基致詞，並由數位發展部主任秘書胡貝蒂及數位轉型學院院長詹文男，進行專題演講。

胡貝蒂將以「AI治理與科技防詐」為題發表演講，剖析數發部打詐作法及成果，盼能匯聚主管機關、金融、科技業之力量，共同探討如何「以AI對抗AI」的策略，建構主動式監測、即時攔阻的防詐生態系。

詹文男將以「數位平權 永續金融治理」為題發表專講，剖析過去的數位化重效率，解決「能不能用」，而數位平權則屬治理高度，關注「是否公平可用」。與普惠金融側重覆蓋率不同，數位平權確保AI環境中族群獲公平對待。不僅是社會正義體現，更是治理品質從覆蓋轉向服務正義的進化。

自行政院提出新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版及同步推展跨部會合作之下，據內政部警政署165打詐儀錶板的統計數字，去年的詐騙案件數及詐騙財損金額均較2024年的高峰值逐月降低。同時金管會推動國內全體銀行完成建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，防止客戶將資金匯往疑似涉及詐騙的境內帳戶，並輔導聯合信用卡處理中心建置「信用卡詐欺犯罪防制電子化通報平台」，力求發揮即時阻詐效果。