國際油價大幅波動、台灣列入美301調查 央行理監事會通膨聚焦

中央銀行將於19日召開今年第1季理監事會，市場高度關注政策走向。外界焦點除是否調整房市管制措施外，近期中東情勢升溫、國際油價大幅波動，以及美國將台灣列入301調查等外部因素，對國內通膨與經濟成長的影響，也將成為會議討論的重要議題。

回顧去年12月底的理監事會議，央行當時對2026年台灣經濟前景仍持審慎樂觀看法，預估全年經濟成長率為3.67%，消費者物價指數（CPI）與核心CPI年增率則同為1.63%。不過，今年以來國際政經情勢變化快速，市場普遍關注央行會否因外部衝擊而調整相關預測。

中東局勢在今年初急遽升溫，美國與以色列於2月28日對伊朗發動聯合軍事行動，引發區域衝突升級，國際油價一度飆升接近每桶120美元。油價上漲可能推升全球通膨壓力，也可能衝擊企業成本與供應鏈穩定。外界關注，若油價維持高檔，央行是否會上修今年通膨預測，或重新評估全年經濟成長表現，以及央行對油價走勢的預測，和對美元及美債的觀點。

今年1月外銷訂單金額達769.1億美元，續創歷年單月新高，年增率高達六成。主要受惠於人工智慧（AI）應用需求持續升溫，加上農曆春節前企業提前備貨效應，帶動電子與資通訊產品接單大幅成長。不過，由於美伊衝突發生在2月底，其對出口與產業供應鏈的實際影響，仍需觀察後續數據。市場普遍認為，3月出口統計出爐後，才能更清楚反映地緣政治風險對外貿的衝擊。若央行在此次會議中下修GDP成長率或上修CPI預測，可能代表央行評估戰爭與油價上漲對經濟與物價的影響程度，高於市場預期。

另一方面，房市政策調控仍是此次理監事會的重要議題。根據央行統計，截至今年1月底，全體銀行不動產貸款集中度降至36.26%，創2020年12月以來新低，顯示近年推動的選擇性信用管制措施已逐步發揮效果。然而，若與2020年11月36.16%的水準相比，目前仍略高。央行近期也約談部分不動產貸款集中度偏高的銀行，顯示在風險尚未完全緩解之前，政策仍將維持審慎態度。市場因此預期，本次理監事會短期內鬆綁房市管制的可能性仍有限。