聽新聞
0:00 / 0:00

國際油價大幅波動、台灣列入美301調查 央行理監事會通膨聚焦

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行。 聯合報系資料照
中央銀行。 聯合報系資料照

中央銀行將於19日召開今年第1季理監事會，市場高度關注政策走向。外界焦點除是否調整房市管制措施外，近期中東情勢升溫、國際油價大幅波動，以及美國將台灣列入301調查等外部因素，對國內通膨與經濟成長的影響，也將成為會議討論的重要議題。

回顧去年12月底的理監事會議，央行當時對2026年台灣經濟前景仍持審慎樂觀看法，預估全年經濟成長率為3.67%，消費者物價指數（CPI）與核心CPI年增率則同為1.63%。不過，今年以來國際政經情勢變化快速，市場普遍關注央行會否因外部衝擊而調整相關預測。

中東局勢在今年初急遽升溫，美國與以色列於2月28日對伊朗發動聯合軍事行動，引發區域衝突升級，國際油價一度飆升接近每桶120美元。油價上漲可能推升全球通膨壓力，也可能衝擊企業成本與供應鏈穩定。外界關注，若油價維持高檔，央行是否會上修今年通膨預測，或重新評估全年經濟成長表現，以及央行對油價走勢的預測，和對美元及美債的觀點。

今年1月外銷訂單金額達769.1億美元，續創歷年單月新高，年增率高達六成。主要受惠於人工智慧（AI）應用需求持續升溫，加上農曆春節前企業提前備貨效應，帶動電子與資通訊產品接單大幅成長。不過，由於美伊衝突發生在2月底，其對出口與產業供應鏈的實際影響，仍需觀察後續數據。市場普遍認為，3月出口統計出爐後，才能更清楚反映地緣政治風險對外貿的衝擊。若央行在此次會議中下修GDP成長率或上修CPI預測，可能代表央行評估戰爭與油價上漲對經濟與物價的影響程度，高於市場預期。

另一方面，房市政策調控仍是此次理監事會的重要議題。根據央行統計，截至今年1月底，全體銀行不動產貸款集中度降至36.26%，創2020年12月以來新低，顯示近年推動的選擇性信用管制措施已逐步發揮效果。然而，若與2020年11月36.16%的水準相比，目前仍略高。央行近期也約談部分不動產貸款集中度偏高的銀行，顯示在風險尚未完全緩解之前，政策仍將維持審慎態度。市場因此預期，本次理監事會短期內鬆綁房市管制的可能性仍有限。

中東情勢 以色列 國際油價

延伸閱讀

矛盾浮現…白宮催降息 市場反向押注

美通膨增溫 降息時程恐延後 元月核心 PCE 指數年增3.1%

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

經濟日報社論／中東戰火改寫全球經濟格局

相關新聞

國際油價大幅波動、台灣列入美301調查 央行理監事會通膨聚焦

中央銀行將於19日召開今年第1季理監事會，市場高度關注政策走向。外界焦點除是否調整房市管制措施外，近期中東情勢升溫、國際油價大幅波動，以及美國將台灣列入301調查等外部因素，對國內通膨與經濟成長的影響，也將成為會議討論的重要議題。

經濟日報攜手第一金控 3月17日金融誠信論壇登場

隨著全球進入人工智慧（AI）爆發的智慧金融新紀元，新型態的科技金融犯罪亦隨之升級，詐騙手法透過AI技術變得更加隱蔽與精準，對國人的財產安全與社會信任構成嚴峻挑戰。

金融業唯一代表 玉山響應國發會地方創生3.0政策…簽署永續宣言

在全球追求永續發展與ESG轉型的浪潮下，為響應國家發展委員會推動地方創生3.0政策，玉山銀行13日受邀參加由國發會主辦的「Taiwan In Motion｜地方創生與企業永續共創發表會」，為金融業唯一代表，並與國發會副主委彭立沛及各界企業夥伴共同簽署永續宣言，宣示將以金融專業支持台灣在地發展，協助各地創生團隊成長，共同推動地方永續共好。

台幣下周測試32關卡

投資人預期荷莫茲海峽封閉時間可能拉長，避險資金湧入美元帶動美元指數13日盤中漲破100大關，是三個多月以來首見。歐元兌美元13日盤中一度貶至七個多月最低，日圓觸及20個月低點，印度盧比則創新低，凸顯亞洲各國的燃料供應與供應鏈風險。

新產2025年獲利創高 配息7.27元

新光產物保險與台灣產物保險陸續公布2025年營運成果，其中，新產去年稅後純益達38.7億元，每股稅後純益（EPS）12.28元，董事會並通過配發現金股利7.27元，雙創歷史新高；台產則在法人說明會中表示，2025年稅後純益12.42億元，年增6.9％，EPS為3.91元亦創歷史新高，營運維持穩定成長，至於股利政策則待董事會決定後公告。

中國信託慶60年 回饋大放送

一家子走過一甲子！今年適逢中國信託成立60周年，中信金控今（13）日特別於南港中國信託金融園區舉辦慶生活動，中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒及副董事長陳國世、中國信託商業銀行陳佳文董事長、台灣人壽許舒博董事長、許東敏副董事長、台灣彩券公司黃志宜董事長、中國信託綜合證券謝載祥董事長等多位集團公司代表共同蒞臨，在全球員工多元語言的「生日快樂」歌聲祝福中，顏文隆董事長、辜仲諒董事長偕同高階主管及客戶代表一同切下蛋糕，與在場來賓同賀中國信託60歲生日，並將喜悅分享給在全球各據點長期辛勤付出的全體同仁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。