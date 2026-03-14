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金融業唯一代表 玉山響應國發會地方創生3.0政策…簽署永續宣言

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控永續長張綸宇(中)率隊出席「Taiwan In Motion｜地方創生與企業永續共創發表會」。圖／玉山金控提供
玉山金控永續長張綸宇(中)率隊出席「Taiwan In Motion｜地方創生與企業永續共創發表會」。圖／玉山金控提供

在全球追求永續發展與ESG轉型的浪潮下，為響應國家發展委員會推動地方創生3.0政策，玉山銀行13日受邀參加由國發會主辦的「Taiwan In Motion｜地方創生與企業永續共創發表會」，為金融業唯一代表，並與國發會副主委彭立沛及各界企業夥伴共同簽署永續宣言，宣示將以金融專業支持台灣在地發展，協助各地創生團隊成長，共同推動地方永續共好。

玉山銀行長期致力於ESG永續發展，自2018年結合金融本業投入支持地方創生領域，運用長期深耕中小企業發展的厚實基礎，協助地方發揮在地特色並推動產業創新轉型。透過金融力量的挹注，讓人們不再侷限於都市工作，而是能擁有回到故鄉或其他鄉鎮就業的選擇，進而促進城鄉間移居，達成均衡地方發展的目標。

本次啟動的「玉山金融力 地方創生共好計畫」，透過跨界整合，建構社區金融賦能網絡，規劃兩大核心引擎：一、金融知識建立與賦能：與國發會及各區域地方創生輔導中心合作，辦理全台巡迴金融輔導講座，透過實務課程提升地創團隊的財商，結合地方創生融資方案，依企業成長不同階段提供相對應的資金支持；二、三大議題投入永續佈局：聚焦於永續城鄉、循環經濟與樂齡培力，玉山透過友善融資協助地方發揮特色、強化核心優勢，積極引導綠色轉型，協助產業導入循環經濟概念與節能設備；面對超高齡社會，則支持解決高齡問題的社會企業，織就完善的在地安養防護網。

玉山期許金融業不僅是資金的提供者，更是推動社會進步與永續轉型的關鍵力量。展望未來，將持續發揮正面影響力，透過精準資源媒合與創新金融服務，將永續使命轉化為支持台灣各地發展的實際行動，與志同道合的夥伴們共同深耕台灣，創造共融共好的韌性社會。

ESG 中小企業 超高齡社會 玉山銀行 國發會

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