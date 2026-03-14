安聯人壽：2026新契約保費拚市場前四名 7月推第一張分紅保單

2026年伊始，安聯人壽透過與策略合作夥伴緊密合作與擴展業務版圖，開年即展現強勁動能，繳出亮眼成績，1月投資型保險總保費收入以12%市占率，穩居外資壽險第一，維持台灣投資型保單領導品牌地位。安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）13日表示，1月新契約保費比南山還高，投資型為市場第二，目標7月推出第一張分紅保單，並在投資型保單繼續維持領先地位。

安聯人壽13日舉行媒體春酒，為持續擴大業務服務，實現深耕台灣壽險市場承諾，安聯人壽強調今年除將延續多角化通路策略並以多元化商品策略，強力推動業務發展動能，並持續深化數位應用，升級數位系統2.0。秉持公平待客原則，致力於強化服務品質與效率，提升客戶體驗，站穩台灣壽險市場領導地位。

根據壽險公會統計，安聯人壽2025年投資型保險商品總保費收入較前年同期成長13%，維持台灣投資型保險商品領導品牌地位；整體初年度保費更以近773億元，排名業界第5，占全壽險業初年度保費的8%，並較前年同期成長13%，連續六年蟬聯在台第一大外資壽險公司。2026年1月安聯人壽保單銷售動能強勁，業績續創佳績。新契約保費收入93億元，較去年同期成長42%，不但創近七年新高；總保費收入部分，更以逾125億元、40%的超高成長率，排名從第八名躍升至今年的第七名。安聯人壽對此表示，回顧去年的整體表現要歸功於產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，安聯業績表現才能突破重圍展現韌性。

展望今年，羅偉睿表示， 原本目標是初年度保費擠進市場前三，但由於台新與新光合併後市佔擴大，目標改為努力維持前四，1月初年度保費比南山還高，投資型則只排在國泰之後。商品層面，希望7月推出第一張分紅保單，並在投資型保單繼續維持領先，年度三大主力目標包括維持市場前四、備受客戶夥伴信賴及ESG領先。

展望2026「接軌元年」，安聯人壽將持續致力多元通路發展，提供創新且領導市場之概念型商品

壽險業2026年正式接軌IFRS 17與ICS（新一代清償能力制度），安聯人壽作為投資型保單的市場領導品牌，將在全球金融市場的波動中，持續以變革與創新的方式，開創屬於安聯人壽的「保險新世紀」。羅偉睿（Joos Louwerier）對此表示，「安聯集團在歐洲已實施相關制度，因此我們準備得非常充分，且安聯人壽在集團豐富國際資源的基礎上，維持穩定營運及強健資本水準，連五年獲國際信評穆迪A1 IFSR評級，為業界最高；今年將延續去年以投資型和保障型商品為主的基調，持續推出創新且領導市場的概念型商品政策，並以客戶為中心，創造高附加價值的商品與服務。安聯人壽的首要任務是確保穩定成長，目標是實現新契約保費的雙位數成長。為此，我們將致力於多元化的通路發展，積極發揮通路綜效，透過策略聯動創造新的成長動能：在業務員通路方面，將擴大業務部隊，特別是在台北和高雄積極增員，以擴展業務版圖；在保經代方面，目標是繼續保持市場第一並穩定發展。此外，儘管近期市場波動，安聯人壽將憑藉強勁的市場韌性與來自集團資源共享的奧援，持續開發多元化商品，滿足銀行客戶對保險商品的需求，提供客戶完整且周全的壽險保障。」

安聯人壽用科技與專業，加速數位轉型、深化AI智能應用範疇，展現其領航業界之數位創新影響力

中東戰雲密布，在全球金融市場不確定性升高之時，壽險公司的戰略應該如何布局？「從提供商品到提供客戶解決方案」，安聯人壽認為唯有重塑自身的價值並與科技結合，才能穩中求勝，波瀾不驚。安聯人壽營運長張元均（ Won Kyun Chang）表示，今年業務重點，將鎖定數位化與鼓勵創新，特別是從數據賦能、AI應用至數位體驗等面向出發，並深化應用範疇至經代通路之客戶服務、業務銷售、行政效率等三大場景。過往保險業較常聚焦於商品，除了業務人員的銷售觀念以外，保險公司的創新與服務也以保險商品居多。如今保險商品種類發展繁多，再加上政策、法規的調整，較難有大幅度創新。因此，安聯人壽調整戰略思維，從以往聚焦於商品改成聚焦於服務，打造完善的客戶服務生態系統，不只是提供商品，更進一步透過持續深化AI應用範圍將其全面性整合，提供客戶全面的服務。展望未來，將持續數位化投資，依循「數位首選」的策略，從內部重塑到外部創新，以完整多元的銷售通路及數位行銷工具，建構保障及退休平台，便利客戶達成保險理財需求，並輔以客製化且全方位的服務品質，「安聯人壽希望以客戶為出發點，藉由創新及AI賦能來提供給客戶更多不同於以往的價值，並透過綠色金融服務，如高齡錄音服務，實踐企業公平待客及普惠金融目標。」張元均（ Won Kyun Chang）補充道。

綜觀新年度保險產業新展望，安聯人壽認為短期仍舊處於低利率環境，因此新概念的保險理財商品將成為市場主流，並預期在商品架構創新、附加功能增多，以及低費率的比拚之下，投資型保單市場將越來越競爭。安聯人壽在2025年以堅守公司策略，締造出績效斐然佳績，在新的年度也將遵守同樣的策略，除了來自集團資源共享的奧援之外，將持續提供創新及領導市場之概念型商品，以完整多元的銷售通路及數位行銷工具，便利客戶達成保險理財之需求，並輔以客製化且全方位的服務品質，達成完善售後服務。