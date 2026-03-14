走過一甲子 中國信託打造台灣第一

走過一甲子，今年適逢中國信託成立六○周年，中信金控十三日舉辦慶生活動，中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒及副董事長陳國世、中信銀行董事長陳佳文、台灣人壽董事長許舒博、副董事長許東敏、台灣彩券董事長黃志宜、中信證券董事長謝載祥等多位集團公司代表共同蒞臨，在全球員工多元語言的「生日快樂」歌聲祝福中，與在場來賓一同慶賀中國信託六十歲生日。

中國信託創立於一九六六年三月十四日，由創辦人辜振甫及辜濓松成立中華證券投資公司，歷經改制商業銀行、成立金控，及多次購併加上自發性成長，已成為旗下擁有銀行、人壽、證券、投信、創投、彩券、資產管理、資融、保全等九家子公司的國際型金融集團，金融版圖跨足十四個國家及地區，全球擁有近三萬二千位同仁。

顏文隆表示，「一家企業能走過六十年，靠的絕不是少數人的智慧，而是無數人的汗水」，中國信託歷經亞洲金融風暴、全球金融海嘯、新型冠狀病毒疫情衝擊與地緣政治變局，中國信託秉持「We are family」的品牌精神，打造出「台灣第一、亞洲領先」的領導品牌。

歡慶中國信託六十周年，中信金控旗下各子公司規畫多元回饋方案，中信銀全台一五七家分行推出來行辦理業務即有機會獲贈紀念金幣巧克力，社群平台則祭出抽獎活動；台灣人壽也推出保戶抽獎活動，凡投保就有機會抽Lexus汽車、漢來日月行館住宿券等大獎。