五大壽險前二月獲利增逾62%

五大壽險公司2月獲利出爐。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽和凱基人壽合計2月稅後純益302.04億元，較去年同期翻倍成長，今年前二月累計稅後純益534.46億元，年成長62.6%，創近四年新高。

五大壽險主要受惠於接軌IFRS 17後，可使用累積的CSM（合約服務邊際）餘額攤銷，以及經常性收益挹注，與2月美債殖利率下跌、股市創高帶來債券和基金評價利益。

觀察五大壽險公司2月稅後純益表現，國壽80億元，年增155.6%；富壽142.4億元，年增49.8%；新壽31.4億元，與去年同期相比由虧轉盈；台壽31.96億元，年增580%；凱壽16.28億元，年減38.8%。

前二月累計稅後純益，國壽166.5億元，年增32.5%；富壽170.5億元，年減6.2%；新壽84.6億元，由虧轉盈；台壽72.07億元，年增145.9%；凱壽40.79億元，年減18.4%。

五大壽險今年接軌IFRS 17，帶動獲利年增率大增。壽險高層指出，接軌IFRS 17後，保單採收益和費用攤提，減少一次性費用支出。

其次，適用IFRS 17須進行資產調整，資產和負債得以匹配，除了OCI項下的股票處分無法計入獲利，其餘透過損益按公允價值衡量（FVTPL）項下的投資標的如基金等隨市場評價調整。今年2月美債殖利率下滑及投資市場熱絡影響，基金市價上揚，進而挹注獲利。