13金控前二月大賺1,446億 富邦金 EPS 2.19元稱冠

13家上市金控2月獲利全數出爐，合計2月單月稅後純益699.4億元，累計前二月稅後純益達1,446.9億元，與去年同期相比，年增32.4%，其中，富邦金（2881）前二月賺306.9億元，每股純益（EPS）2.19元，位居金控獲利王。

元大金、玉山金昨（13）日也同步公告股利分配案，其中，元大金決議每股擬配現金股利1.8元、股票股利0.4元，合計總股利2.2元，首度配出2元以上水準，創下歷史新高，若以昨日收盤價43.3元計算，現金殖利率約4.1%。

金控2月獲利一覽

玉山金也決議，每股擬配現金股利1.4元，以昨日收盤價33.05元計，現金殖利率約4.2%，也是18年來首度未配發股票股利。

富邦金2月稅後純益205.7億元，創下2月歷年同期新高紀錄，累計前二月合併稅後純益306.9億元、每股純益2.19元。若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）股票處分損益，富邦金2月調整後獲利285.4億元，累計前二月調整後獲利483億元、每股獲利為3.45元。

從富邦金各子公司營運績效來看，台北富邦銀行、富邦證券單月及累計獲利皆創下歷年新高，其中，北富銀2月稅後純益36.6億元，累計前二月稅後純益85.7億元，較去年同期成長22%；富邦證券2月稅後純益12.6億元，累計前二月稅後純益29.1億元，較去年同期大幅成長125%。

台新新光金2月自結稅後純益61.6億元，累計前二月稅後純益149.9億元，較去年同期成長316%，每股純益0.59元。其中，子公司新光人壽2月合併稅後純益31.4億元，累計稅後純益84.6億元；台新銀行2月稅後純益18億元，累計稅後純益41.2億元，年增28%；新光銀行2月稅後純益6.4億元，累計稅後純益14.7億元，也較去年同期成長35%；台新證券及元富證券累計前二月稅後純益分別為13.8億元及15億元，年增率為151%及249%。

第一金2月稅後純益為25.2億元，累計前二月稅後純益達55.3億元，年增11.7%，續創歷年同期新高，每股純益0.38元。

合庫金2月合併稅後純益為18.6億元、年增30.33%；累計前二月合併稅後純益為38.5億元，創下歷史新高紀錄，每股純益為0.23元。