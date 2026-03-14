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新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

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台幣下周測試32關卡

經濟日報／ 編譯簡國帆林文彬、記者任珮云／綜合外電

投資人預期荷莫茲海峽封閉時間可能拉長，避險資金湧入美元帶動美元指數13日盤中漲破100大關，是三個多月以來首見。歐元兌美元13日盤中一度貶至七個多月最低，日圓觸及20個月低點，印度盧比則創新低，凸顯亞洲各國的燃料供應與供應鏈風險。

面對美元指數與國際油價同步走強，加上外資持續賣超台股並匯出資金，新台幣昨（13）日終場收在31.918元、貶值7.3分，周線連續第二周收黑。市場人士指出，若非中央銀行於午後加大調節力道，新台幣匯價恐已跌破32元整數關卡，市場預期下周新台幣匯價觸及32元關卡的機率不低。

追蹤美元對一籃子六種主要貨幣匯率的美元指數13日盤中上漲0.6%至100.299，是去年11月21日以來最高；歐元對美元最多貶0.7%至1歐元兌1.1433美元，是去年8月初以來最低。

日圓對美元盤中貶值0.2%，報159.69日圓兌1美元，是2024年7月來最低，印度盧比一度貶至92.4775盧比兌1美元，再探歷史新低。日圓已貶到更接近東京當局先前干預匯市的價位，日本財相片山皋月13日表示，與美國財政部針對匯率保持聯繫的密切程度更甚於以往，「由於中東情勢，金融市場一直劇烈震盪」，「在這些金融市場的大幅震盪後，特別是油價暴漲，我們正採取隨時採行所有措施的立場」。

日本 中東情勢 日圓

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