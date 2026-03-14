卓榮泰：亞資中心資產規模逾2兆 達成2年有感目標

金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，行政院長卓榮泰今天表示，截至2025年底，政府已核准21家銀行辦理高資產業務，高資產客戶數超過2萬人，管理資產規模逾新台幣2兆元，已達成2年有感的時程目標。

卓榮泰今天與行政院發言人李慧芝、金管會主委彭金隆、金管會保險局長王麗惠、中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊、中華民國全國商業總會理事長許舒博等人共同出席「壽險公會理監事暨顧問新春聯誼餐敘」。

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰致詞時指出，金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，目標「2年有感、4年有變、6年有成」，截至2025年底，政府已核准21家銀行辦理高資產業務，高資產客戶數超過2萬人，管理資產規模逾2兆元。

卓榮泰說，高雄資產管理專區目前已有50家金融機構進駐，其中20家銀行開辦高資產業務，吸引2796名資本額達1億元以上的高資產客戶，整體已達成「2年有感」的階段性目標，相信4年內整體環境能更開放、更國際化、更自由，期許6年成為真正的「亞洲資產管理中心」，接軌國際。

卓榮泰提到，為鼓勵更多保險業資金投入國內公共建設，政府已推動多項法令修正，包括擴大保險業資金運用範圍納入「5大信賴產業」及基礎建設、調降保險業投資公共建設風險係數，並提高保險業辦理專案運用公共及社會福利事業的投資限額，預估可增加兆元資金投入國內，讓政府有更多力量建設國家、照顧民眾。

除了持續推動金融創新，卓榮泰表示，台灣正式進入超高齡社會，65歲以上長者達467萬人、占全國人口20.06%，面對高齡者的生活需求，政府除積極推動相關政策，也期待業者在「普惠金融」理念下，提供微型保險與高齡社會所需的長照險、醫療險及小額終老保險等，開創更多樣化的選擇，讓民眾生活更有保障。