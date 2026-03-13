安聯人壽投資型總保費收入穩居外商第一 7月將推分紅保險

安聯人壽2026年1月投資型保險總保費收入以12%之市占率，穩居外資壽險第一；展望新年度，總經理羅偉睿表示，今年將延續去年以投資型和保障型商品為主的基調，持續推出創新且領導市場的概念型商品政策，其中包括7月要在台灣市場推出安聯人壽旗下第一張分紅保險。

根據壽險公會統計，安聯人壽2025年投資型保險商品總保費收入較前年同期成長13%，維持台灣投資型保險商品領導品牌地位；整體初年度保費更以近新台幣773億元，排名業界第5，占全壽險業初年度保費的8%，並較前年同期成長13%，連續6年蟬聯在台第一大外資壽險公司。

2026年1月安聯人壽保單銷售動能強勁，業績續創佳績，新契約保費收入93億元，較去年同期成長42%，不但創近7年新高；總保費收入部分，更以逾新台幣125億元、40%的超高成長率，排名從第八名躍升至今年的第七名。

安聯人壽對此表示，回顧去年的整體表現要歸功於產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，安聯業績表現才能突破重圍展現韌性。

羅偉睿表示，整體初年度保費去年排業界第五，投資型保單初年度保費排名第二，僅次於國泰人壽；今年目標希望力拚整體初年度保費能躍升到第四名。