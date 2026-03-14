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安聯人壽：今年新契約保費拚前4　7月加入分紅市場

中央社／ 記者蘇思云台北13日電

安聯人壽總經理羅偉睿今天表示，安聯人壽今年新契約保費收入拚市場前4名，今年7月也將推出首張分紅保單，盼透過銀行銷售通路試水溫，加入台灣分紅保單市場；另外，隨台灣相關政策出爐後，將盡快推出指數連結型年金險（FIA）商品。

安聯人壽今天舉行媒體座談會，包括安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）、營運長張元均（WonKyun Chang）與商品發展部副總經理廖學吉親自與會。

根據壽險公會統計，安聯人壽2025年整體初年度保費以新台幣近773億元，排名業界第5名。羅偉睿指出，2025年安聯人壽曾喊出希望新契約保費收入來到業界前3名，持續為目標努力；不過因市場出現合併案，因此也調整目標，盼安聯人壽新契約可到前4名。

安聯人壽投資型保單2025年新契約保費收入則居第2，僅次於國泰人壽。羅偉睿指出，今年1月投資型保單總保費收入以市占率12%，穩居外商壽險第一名；除了投資型商品希望繼續維持領先外，預計7月推出安聯人壽第一張分紅保單。

由於台灣目前已經有多家壽險都有經營分紅保單，包括富邦人壽、保誠人壽、台灣人壽、凱基人壽等，競爭相當激烈。

羅偉睿解釋，如今市場主力銷售趨勢為分紅保單，台灣也有很多高資產用戶，安聯人壽希望透過銀行通路銷售分紅保單，一方面是希望壯大既有商品線，而非取代現有商品與業務，二來也是希望更了解客戶需求，會先在特定銀行試水溫。

壽險公會去年底彙整業者意見，向金管會提案遞件指數型保單商品，包括開放指數連結型年金險（FIA）與指數連結型壽險（IUL），多家大型壽險業者相當期盼。

羅偉睿指出，安聯人壽針對FIA跟IUL等商品也密切跟主管機關溝通，等第2季相關政策規範出爐後，也會盡快推出FIA與IUL商品。

廖學吉觀察，今年地緣政治升溫，金融市場可能加劇波動，像是2025年美國年金銷售再創新高到4613億美元，其中，FIA全年為1282億美元、連續第5年創高，而結合增值與保護的「指數型連結商品」已占整體年金銷售45%。

至於為何指數連結型商品在國外銷售亮眼，廖學吉解釋，從美國市場可看到，投資人從過去單一收益來源方式，轉向追求更具防禦性的多元配置，因此可看到指數連結型商品在美國連年創下亮麗成績，可反映投資人對「保護本金、又能參與成長」的需求。

張元均也說明，安聯人壽防詐阻詐與運用數位科技的成果，包括擋下18件跟詐騙相關可疑交易，阻止2500萬的詐騙損失，並已建立保單指定聯絡人機制，希望2026年申請人數可成長500%。

市場 國泰人壽 契約

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