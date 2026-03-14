5大發卡行2月簽帳金額2678億　中信銀續居刷卡王

由於今年2月適逢農曆春節、月底又碰到連假，入帳天數相對去年同期減少，5大發卡銀行信用卡今年2月簽帳金額合計新台幣2678億元，年減4.37%；不過，中信銀行單月刷卡金額仍逾718億元，年增2%，續居刷卡王寶座。

根據中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀與台新銀等5大發卡銀行網站公告資訊，5大發卡行信用卡今年2月簽帳金額合計2678億元，年減4%。

中信銀行指出，2月中信信用卡消費金額逾718億，年成長2%。今年1到2月合計信用卡消費金額1543億元，較去年同期增加22%。因農曆春節購物、聚餐與出國旅遊，帶動量販超市、百貨、海外消費等消費金額持續成長。

國泰世華銀表示，2月受惠農曆春節強勁的消費動能，簽帳金額達639億元，年減8%，整體消費主力集中在百貨、網購、旅遊餐飲及日常高頻消費；累計前2月簽帳金額達1370億元，年成長11%。

北富銀信用卡2月刷卡簽帳金額為458億元，較去年同期減少12%，主要受入帳天數較1月少3天，較去年同期少7天影響。北富銀指出，2月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費占比近4成。

玉山銀行說明，2月單月簽帳金額455億元，較去年同期成長2%，成長動能主要來自海外旅遊、百貨通路。

台新銀行表示，2月信用卡刷卡金額407億元，年減近5%，而前2月刷卡金額881億元，創歷年新高，年增13%，像是保費、海外消費、旅遊消費都成長顯著。