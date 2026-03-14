中國信託慶60年 回饋大放送

一家子走過一甲子！今年適逢中國信託成立60周年，中信金控（2891）今（13）日特別於南港中國信託金融園區舉辦慶生活動，中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒及副董事長陳國世、中國信託商業銀行陳佳文董事長、台灣人壽許舒博董事長、許東敏副董事長、台灣彩券公司黃志宜董事長、中國信託綜合證券謝載祥董事長等多位集團公司代表共同蒞臨，在全球員工多元語言的「生日快樂」歌聲祝福中，顏文隆董事長、辜仲諒董事長偕同高階主管及客戶代表一同切下蛋糕，與在場來賓同賀中國信託60歲生日，並將喜悅分享給在全球各據點長期辛勤付出的全體同仁。

中國信託創立於1966年3月14日，由創辦人辜振甫及辜濓松先生成立中華證券投資公司，歷經改制商業銀行、成立金控公司，及多次購併加上自發性成長，已成為旗下擁有銀行、人壽、證券、投信、創投、彩券、資產管理、資融、保全等九家子公司的國際型金融集團，金融版圖跨足14個國家及地區，全球擁有近32,000位同仁，秉持二位創辦人「正派經營、親切服務」的經營理念成長。

中信金控董事長顏文隆表示「一家企業能走過60年，靠的絕不是少數人的智慧，而是無數人的汗水」，中國信託歷經亞洲金融風暴、全球金融海嘯、新型冠狀病毒疫情衝擊與地緣政治變局，中國信託秉持We are family的品牌精神，為客戶、同仁、股東與社會創造共同利益，打造出「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌。

顏文隆董事長特別感謝合作夥伴與全體客戶，在多次風雨中的長期信任與支持，更向中國信託的所有主管與同仁致意，謝謝他們犧牲青春，以專業與堅韌共同成就集團茁壯。

為歡慶成立60周年，中國信託金控旗下子公司推出多項回饋活動，涵蓋銀行、保險、證券與投信服務，透過抽獎與優惠方案與民眾同慶。中國信託銀行即日起於全臺157家分行舉辦生日活動，民眾到分行辦理業務有機會獲得紀念金幣巧克力，並於社群平台推出抽獎，將送出RIMOWA行李箱及優惠券禮包等獎項。

台灣人壽推出「璀璨六十 幸運同行」抽獎活動，投保即可抽Lexus汽車及漢來日月行館住宿券；另推網路投保活動，至4月底前完成投保有機會獲得一泊二食住宿，投保年金險達指定金額再抽3萬元禮券。

中國信託證券則推出「亮點60 牛轉乾坤」活動，留言祝賀可抽亮點600點，4至6月登入APP參加轉盤活動，最高可累積5,460點兌換好禮；中國信託投信同步推出基金申購免手續費優惠。