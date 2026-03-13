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卓揆：亞洲資產管理中心推動 高資產客戶破2萬人、資產逾2兆

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰13日出席「壽險公會理監事暨顧問新春聯誼餐敘」時表示，政府將以十三項戰略產業，作為國家未來發展的重點，並全力推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」；同時，政府已推動多項法令修正，鼓勵更多保險業資金投入國內公共建設，以建設國家、照顧人民。卓院長期待金融業者在「普惠金融」理念下，提供微型保險與高齡社會所需的長照險、醫療險及小額終老保險等，開創更多樣化的選擇，讓國人生活更有保障。

卓榮泰表示，在全國人民共同努力下，我國2025年經濟成長率達8.68%，遠超過2026年一開始的預估數字。而金融是國內產業發展的重要一環，在美國川普總統宣布對等關稅後，政府舉行多場產業座談會，多數業者在座談會中均期待政府能提供更大的金融支持，因此財政部及金融監督管理委員會也一直拜託公股行庫及民間行庫絕不能在「雨天收傘」，以協助產業界度過新的關稅貿易政策變局。

卓榮泰指出，他於立法院第11屆第5會期所提施政報告中提到，蔡英文前總統提出的「5+2產業創新計畫」，推動「六大核心戰略產業」，讓臺灣掌握全球供應鏈重組的先機；賴清德總統提出的「五大信賴產業」，則帶動百工百業發展，強化國家安全與韌性。而政府將以十三項戰略產業，作為國家未來發展的重點，並聚焦矽光子、量子等關鍵技術，以及推動AI機器人及無人載具，打造臺灣軍工產業的發展。

卓榮泰表示，過去臺灣難以跨足軍工產業，但如今憑藉強大的AI製造實力作為基礎，我國已具備深耕軍工產業的能力。對此，行政院已提出規模達1.25兆元的軍購特別條例，並規劃三大核心區塊，首先是打造「臺灣之盾」，建構守護國家的安全網；其次是導入AI科技來建構快速精準的擊殺鏈；第三則是全力發展在地軍工相關產業，讓臺灣在非紅供應鏈中取得更重要的地位。

卓榮泰說，十三項戰略產業內容廣泛，還包括文創產業、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新等領域，後續如能循序漸進推動，國家經濟體質及社會風貌將會大為不同。卓院長也期盼立法院能夠儘速審議通過中央政府總預算案，讓行政院有辦法執行計畫，使人民基本福利不受影響。

談及「亞洲資產管理中心」推動情形，卓榮泰表示，金管會彭金隆主委積極推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」，並展現魄力提出「2年有感、4年有變、6年有成」時程目標。截至2025年底，政府已核准21家銀行辦理高資產業務，高資產客戶數超過2萬人，管理資產規模逾2兆元。而高雄資產管理專區目前已有50家金融機構進駐，其中20家銀行開辦高資產業務，吸引2,796名資本額達1億元以上的高資產客戶，已達成「2年有感」的階段性目標，4年內整體環境能更開放、更國際化、更自由，期許6年成為真正的「亞洲資產管理中心」，接軌國際。

卓榮泰進一步指出，為鼓勵更多保險業資金投入國內公共建設，政府已推動多項法令修正，包括擴大保險業資金運用範圍納入「五大信賴產業」及基礎建設、調降保險業投資公共建設風險係數，並提高保險業辦理專案運用公共及社會福利事業之投資限額，預估可增加兆元資金投入國內，讓政府有更多力量建設國家、照顧人民。

卓榮泰提到，2026年壽險業已如期順利接軌國際財務報導準則第17號公報「保險合約」（IFRS 17）及新一代清償能力制度，強化財務資訊透明度及專業度，並提升壽險業經營韌性。在推動金融創新的同時，卓院長也重申「普惠金融」的重要性，尤其臺灣已正式進入「超高齡社會」，65歲以上長者已達467萬人，占全國人口20.06%。面對高齡者的生活需求，政府除積極推動相關政策，也期待業者在「普惠金融」理念下，提供微型保險與高齡社會所需的長照險、醫療險及小額終老保險等，開創更多樣化的選擇，讓國人生活更有保障。

卓榮泰期待在業界共同鞭策下，讓金管會成為大家最好的夥伴。尤其彭金隆上任時曾說金管會不只是「監理機關」或「管理者」，更重要的是協助金融發展，而發展才是政府服務的目標，以及國家未來的期待。

針對國人高度關切的石油與天然氣供應問題，卓榮泰表示，能源價格波動對民生影響巨大，政府已啟動因應計畫。我國天然氣需求每月約需30艘船次，目前3月及4月之船期供應已獲確保，5月將於各地市場調度籌措，6月起臺美新的天然氣供應合約將啟動，屆時供應量將更趨穩定。卓院長說，儘管吸收價格波動會對中油財務造成影響，但現階段仍以穩定民生、穩定物價為最優先目標，而戰爭總有結束的一天，若政府現在做好所有萬全準備，臺灣就能夠禁得起股市波動、戰爭侵擾的考驗。

卓榮泰 微型保險

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