台灣穩定幣之路 場景篇／鏈上資金脫離監理 央行擔憂影子外匯

在委內瑞拉的街頭，小商家直接收取美元穩定幣，早已不是新鮮事，舉凡觀光客支付房錢，上班族剪頭髮、買雜貨，都能用美元穩定幣USDT結帳。穩定幣在這裡，甚至比本國貨幣更受歡迎。

乍看之下，這一幕就像是一場金融科技示範，但實際上，這是一道道經濟危機留下的傷痕：高通膨侵蝕本幣信用，加上外匯管制與金融制裁讓美元難以流通，美元穩定幣因此成為民眾手中好用的「數位美元」。

台大法律學院副教授楊岳平解讀，委內瑞拉的情況，反映的是人民對本國貨幣的不信任，大家轉向持有美元，真正輸的，不是傳統支付工具，而是國幣，「當一般人不容易拿到美元時，穩定幣就成為破口，提供一個能穿透監管，繞過外匯管制，拿到類美元的方便管道」。

過去一年委國法幣玻利瓦貶值約七成，年通膨率達229%，使得民眾不敢持有本國幣。楊岳平直言，委國故事凸顯的是，一個國家貨幣的挫敗，「這其實是一個悲傷的故事」，台灣未來要推動穩定幣發展，這絕對不會、也不應該是官方所樂見的方向。

除了委內瑞拉，阿根廷也有類似情況。阿根廷曾長期面臨三位數通膨，並實施嚴格外匯管制與美元購買限制，雖然新政府正逐步放鬆相關政策，但美元取得仍然受限，使得民間對美元穩定幣需求強勁。

在台灣，中央銀行在去年第4季理事會後報告提出示警，企業將美元穩定幣廣泛用於貿易貨款、金融性交易或跨境匯款等，可能形成現行外匯管理制度外、「鏈上美元流入與流出」的通道，若主管機關無法即時掌握相關資訊，部分跨境交易將脫離監理，形成「影子外匯市場」。

楊岳平認同，「央行的擔憂，是真實的顧慮」。他認為，委內瑞拉給我們的啟示是，一個國家真正要做好外匯管制，得思考如何防堵穩定幣帶來的外匯管制突破口。

不過，他也說，台灣畢竟還沒有走到這些國家的極端處境，台灣也非嚴格的外匯管制國家，央行現在需要做的，就是收集更多資料，以便預先掌握穩定幣兌換與流通情況。

亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲也提到，在亞洲，像日本、韓國與馬來西亞，都積極發展本幣穩定幣，日本已有日圓穩定幣，馬來西亞透過金融沙盒來驗證，韓國還在立法，但政策都是傾向鼓勵發展韓元穩定幣，唯有擁有本國穩定幣，才能落實管理，捍衛貨幣主權。（系列四之三）