快訊

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣穩定幣之路 場景篇／銀行加入支援 才能普及

經濟日報／ 記者仝澤蓉／專題報導

「去年全球穩定幣交易量約三、四十兆美元，但絕大部分都是虛擬資產的套利交易；現實世界的支付只有1%左右，但是這個量愈來愈高，增長潛力值得關注」，MaiCoin現代財富控股總經理陳明惠說。

現實世界的穩定幣支付，是怎麼一回事？以不少幣圈人會使用的U卡為例，雖然這張卡名叫穩定幣信用卡，持卡人消費時是以穩定幣付款，但對商家來說，信用卡公司其實是以法幣墊付給商家。這就好像，國人帶著信用卡去日本旅遊，刷卡時，日本店家收的是日圓，但國人回國後，仍是以新台幣支付帳單。

台大法律學院副教授楊岳平形容，U卡更接近「雙幣卡」概念，只要發卡機構能處理好法幣與虛擬貨幣間的流動性調控，避免一邊的流動性吃緊即可。不過，他認為，這類應用並未真正改變商家端的收付生態。

不止U卡，新加坡叫車服務GrabPay、Metro百貨連鎖店，看起來也是讓消費者可以付穩定幣，但是合作商家收到的也是法幣。反倒是在委內瑞拉、巴西、智利、土耳其等地，消費者付的是穩定幣，商家收的也是穩定幣。

陳明惠認為，未來二、三年，商家收的仍會以法幣為主，慢慢的才會變成是穩定幣，「從現實面看，現在每個人都有三、四個銀行帳戶，卻可能連一個虛擬資產帳戶都沒有，這就是很大的門檻。」她說，多數民眾仍會顧慮，虛擬幣付款怎麼用？萬一付錯了怎麼辦？掃碼過程帳戶被盜該如何處理？要跨越這些心理障礙，還有一大段路要走，但會愈來愈普及。

陳明惠觀察到，轉折點會出現在銀行支援的程度。她說，如果銀行都開始支援穩定幣交易，也提供穩定幣帳戶或錢包服務後，普及速度將出現「直線式成長」。

陳明惠解釋，因為那就像已經有銀行帳戶，只是多開一個錢包而已；在這種情況下，穩定幣才會全面進入生活。她認為，這是一個很大的分水嶺，但還需要一段時間。

銀行 叫車服務 虛擬貨幣

延伸閱讀

香港穩定幣首批經營牌照傳僅發給3家 沒中資機構

台灣穩定幣之路 問題篇／新貨幣戰爭 供應鏈成護國神山

台灣穩定幣之路 問題篇／台幣上鏈 實現多元應用

台灣穩定幣之路 問題篇／境外發行 監管難度不小

相關新聞

13金控前二月大賺1,446億 富邦金 EPS 2.19元稱冠

13家上市金控2月獲利全數出爐，合計2月單月稅後純益699.4億元，累計前二月稅後純益達1,446.9億元，與去年同期相比，年增32.4%，其中，富邦金前二月賺306.9億元，每股純益（EPS）2.19元，位居金控獲利王。

台幣下周測試32關卡

投資人預期荷莫茲海峽封閉時間可能拉長，避險資金湧入美元帶動美元指數13日盤中漲破100大關，是三個多月以來首見。歐元兌美元13日盤中一度貶至七個多月最低，日圓觸及20個月低點，印度盧比則創新低，凸顯亞洲各國的燃料供應與供應鏈風險。

新產2025年獲利創高 配息7.27元

新光產物保險與台灣產物保險陸續公布2025年營運成果，其中，新產去年稅後純益達38.7億元，每股稅後純益（EPS）12.28元，董事會並通過配發現金股利7.27元，雙創歷史新高；台產則在法人說明會中表示，2025年稅後純益12.42億元，年增6.9％，EPS為3.91元亦創歷史新高，營運維持穩定成長，至於股利政策則待董事會決定後公告。

中國信託慶60年 回饋大放送

一家子走過一甲子！今年適逢中國信託成立60周年，中信金控今（13）日特別於南港中國信託金融園區舉辦慶生活動，中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒及副董事長陳國世、中國信託商業銀行陳佳文董事長、台灣人壽許舒博董事長、許東敏副董事長、台灣彩券公司黃志宜董事長、中國信託綜合證券謝載祥董事長等多位集團公司代表共同蒞臨，在全球員工多元語言的「生日快樂」歌聲祝福中，顏文隆董事長、辜仲諒董事長偕同高階主管及客戶代表一同切下蛋糕，與在場來賓同賀中國信託60歲生日，並將喜悅分享給在全球各據點長期辛勤付出的全體同仁。

五大壽險前二月獲利增逾62%

五大壽險公司2月獲利出爐。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽和凱基人壽合計2月稅後純益302.04億元，較去年同期翻倍成長，今年前二月累計稅後純益534.46億元，年成長62.6%，創近四年新高。

安聯人壽：2026新契約保費拚市場前四名 7月推第一張分紅保單

2026年伊始，安聯人壽透過與策略合作夥伴緊密合作與擴展業務版圖，開年即展現強勁動能，繳出亮眼成績，1月投資型保險總保費收入以12%市占率，穩居外資壽險第一，維持台灣投資型保單領導品牌地位。安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）13日表示，1月新契約保費比南山還高，投資型為市場第二，目標7月推出第一張分紅保單，並在投資型保單繼續維持領先地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。