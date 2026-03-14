台灣穩定幣之路 場景篇／銀行加入支援 才能普及

「去年全球穩定幣交易量約三、四十兆美元，但絕大部分都是虛擬資產的套利交易；現實世界的支付只有1%左右，但是這個量愈來愈高，增長潛力值得關注」，MaiCoin現代財富控股總經理陳明惠說。

現實世界的穩定幣支付，是怎麼一回事？以不少幣圈人會使用的U卡為例，雖然這張卡名叫穩定幣信用卡，持卡人消費時是以穩定幣付款，但對商家來說，信用卡公司其實是以法幣墊付給商家。這就好像，國人帶著信用卡去日本旅遊，刷卡時，日本店家收的是日圓，但國人回國後，仍是以新台幣支付帳單。

台大法律學院副教授楊岳平形容，U卡更接近「雙幣卡」概念，只要發卡機構能處理好法幣與虛擬貨幣間的流動性調控，避免一邊的流動性吃緊即可。不過，他認為，這類應用並未真正改變商家端的收付生態。

不止U卡，新加坡叫車服務GrabPay、Metro百貨連鎖店，看起來也是讓消費者可以付穩定幣，但是合作商家收到的也是法幣。反倒是在委內瑞拉、巴西、智利、土耳其等地，消費者付的是穩定幣，商家收的也是穩定幣。

陳明惠認為，未來二、三年，商家收的仍會以法幣為主，慢慢的才會變成是穩定幣，「從現實面看，現在每個人都有三、四個銀行帳戶，卻可能連一個虛擬資產帳戶都沒有，這就是很大的門檻。」她說，多數民眾仍會顧慮，虛擬幣付款怎麼用？萬一付錯了怎麼辦？掃碼過程帳戶被盜該如何處理？要跨越這些心理障礙，還有一大段路要走，但會愈來愈普及。

陳明惠觀察到，轉折點會出現在銀行支援的程度。她說，如果銀行都開始支援穩定幣交易，也提供穩定幣帳戶或錢包服務後，普及速度將出現「直線式成長」。

陳明惠解釋，因為那就像已經有銀行帳戶，只是多開一個錢包而已；在這種情況下，穩定幣才會全面進入生活。她認為，這是一個很大的分水嶺，但還需要一段時間。