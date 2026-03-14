台灣穩定幣之路 場景篇／代幣權益有別 留意風險

穩定幣的使用場景愈來愈多，也愈來愈便利，但背後仍有合規性及消費者保護問題，需要面對。目前各國對虛擬資產規範不一，有些是灰色地帶，缺乏規範與保障，民眾使用時，還是得了解相關權利義務及風險。

以買台積電ADR、輝達等美股代幣為例，台大法律學院副教授楊岳平就說，目前交易平台上的美股代幣，都不是上市公司發行的，「代幣發行人手上到底有沒有輝達股票，投資人不得而知，背後風險不小」。

海耶克科技共同創辦人温宏駿也提醒，這些代幣發行商，有些合法、有些不合法，歐盟的「加密資產市場監管法案」（Mica），對「真實世界資產」（RWA）代幣有嚴謹的監管，投資人判斷時，不妨查看發行商在歐洲是否拿到牌照。即便合規性沒問題，美股代幣究竟是「原生」代幣還是「孿生」代幣，權利義務也差很多。

金管會副主委莊琇媛解釋，目前的美股代幣，主要是交易商買來股票後，再發行為代幣賣給消費者，消費者買到的代幣有點像「債權憑證」或「數位孿生代幣」，持有人可能無法享有股東會投票、領股息等股東權利。

至於穩定幣信用卡（U卡），其實是一種簽帳卡（Debitcard），楊岳平說，虛擬資產交易所照理不能發簽帳卡，除非有些交易所有拿到相關的支付牌照。

有些國際的交易所，比如在美國，有拿支付牌的業者，可以發借記卡（Debit Card）；但在台灣，一定是銀行才能發，法規不同，合規性就有差異。隨著穩定幣的應用場景愈來愈多，合規風險也受到關注，各國相繼訂定法規納管。

至於台灣，目前《虛擬資產服務法》草案還在立法過程中，但不少銀行已相當關注穩定幣市場動向。

其中，聯邦銀行（2838）去年9月獲金管會核准成為首家試辦虛擬資產保管業務的銀行，總經理許維文表示，希望透過試辦，提早掌握虛擬資產的交易模式和運作邏輯，未來也會找相關業者合作，在法規開放後，一起打團體戰。