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台灣穩定幣之路 場景篇／應用情境多 穩定幣時代來臨了

經濟日報／ 記者邱金蘭林安妮／專題報導
虛擬貨幣與多數普羅大眾所處身的世界看似遙遠，但是當穩定幣開始蓬勃發展，它的落地性，以及民眾上鏈機會將愈來愈多。 美聯社
虛擬貨幣與多數普羅大眾所處身的世界看似遙遠，但是當穩定幣開始蓬勃發展，它的落地性，以及民眾上鏈機會將愈來愈多。 美聯社

過去幣圈的人經常說，幣圈一天，人間十年，虛擬貨幣與多數普羅大眾所處身的世界看似遙遠，但是當穩定幣開始蓬勃發展，它的落地性，以及民眾上鏈機會將愈來愈多。目前穩定幣已經出現在一些國家的生活場景，未來方向如何，一起來關注。

挑戰一下，不用央行發行的新台幣，靠著鏈上的穩定幣，也能在台灣生活？這幾年，海耶克科技共同創辦人温宏駿就開啟了他的「穩定幣日常」：他的食衣住行育樂都使用美元穩定幣，幾個月前，他還拿穩定幣去買美股代幣。沒有法幣的生活，日子會有斷點嗎？他肯定地說：不會！

温宏駿從2021年起，就讓九成的存款等財產，逐漸脫離銀行體系，只保留信用卡；現在的他，這九成資產，全數以美元穩定幣形式持有。

他提到，傳統金融機構深受固定國界、營業時間與場域束縛，不似鏈上自由，他形容自己是在實踐一種金融自主權。

脫離銀行體系 資產運用不受限

國際間通行的美元穩定幣，首推Tether發行的USDT，與市場老二Circle發行的USDC，兩業者幾乎壟斷了全球近九成的市占率。根據CoinMarketCap數據，近期USDT及USDC合計市值約2,600億美元，較五年前成長二倍；兩大穩定幣市值，實已超過斯洛伐克、肯亞等中型國家一年國內生產毛額（GDP）。

温宏駿把手上的穩定幣，部分存入「穩定幣U卡」帳戶。U卡泛指一張可連結USDT或USDC等穩定幣的加密借記卡（Debit Card），跟信用卡不一樣，用戶得先存穩定幣，才能刷卡。他手上的U卡是一家新創公司跟Visa合作發行的簽帳卡，然後他再把U卡綁在Apple Pay裡，「吃早餐、買咖啡就刷U卡」。

去年8月，温宏駿也開始用穩定幣投資美股代幣。近期很多交易所都推出了由新創公司發行的美股代幣，舉凡台積電ADR、輝達、特斯拉、麥當勞等股票，用穩定幣都能買到，除了美股代幣，還有ETF、指數商品代幣等，也很風行。

對小資族來說，傳統股票雖有零股交易，但加密貨幣透過程式編程，可以買到0.1股，甚至0.01股，好比現在特斯拉股票1股是400多美元，在鏈上，只有5美元也能買到特斯拉代幣，「當然，風險要自負！」温宏駿說。

全球穩定幣交易量與用途、現實世界主要支付項目交易量
全球穩定幣交易量與用途、現實世界主要支付項目交易量

應用需求變多 美企用來發薪水

在台灣，穩定幣的應用需求，也開始多了起來。MaiCoin現代財富控股總經理陳明惠提到，隨著美國《天才法案》通過，有更多美國企業願意拿穩定幣做跨境支付，甚至發薪水，最近就有一家在台美商來開戶，主因是總公司想要以部分法幣及部分穩定幣，來支付台灣員工薪水。

還有不少台商因為客戶使用穩定幣，「被迫」收到一堆美元穩定幣，想搬回台灣，卻面臨國內銀行收不收，以及會計帳如何認列等問題。這些都是發生在國內的真實事件，國外場景更多元，從民生消費平台到傳統金融巨頭都有。

陳明惠說，穩定幣在部分國家逐漸融入日常應用之中，例如叫車服務平台Grab與虛擬貨幣業者合作，在新加坡推出穩定幣支付服務，客戶用穩定幣就可以叫車。「二、三年前我去土耳其時，到處都收美元穩定幣，很多商家會跟你說可以直接收USDC，不用給土耳其幣、美元，現在可能更普遍了」她補充。

去年12月，摩根大通推出一檔可用USDC進行申購及贖回的基金；貝萊德則在2024年就推出了代幣化的貨幣市場基金，去年底規模已超過20億美元，是目前最大的代幣化基金。陳明惠說，幣圈用戶拿到美元穩定幣後，過去會換成法幣或花掉，現在還可以買基金、真實世界資產（RWA）代幣化商品，應用場景如同百花齊放。

法國興業銀行也推出歐元穩定幣EURCV，聯邦銀行總經理許維文說，EURCV的應用場景相當廣泛，除了虛擬資產交易，也延伸到退休金支付，甚至與永續發展相關產品結合，例如碳信用的代幣化。

這些都是現在進行式，不管你有沒有用穩定幣，穩定幣的世界已經來了。

金融機構 特斯拉 虛擬貨幣

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