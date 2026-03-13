北捷女子信用卡失竊遭海外盜刷逾10萬元 金管會這樣說

有媒體報導指出，台北市一名女子日前搭乘台北捷運返家途中錢包遭竊，事後發現錢包不翼而飛，除現金及各式證件遺失外，信用卡更在約20分鐘內於沙烏地阿拉伯等地出現多筆盜刷交易共逾10萬元。對此，金管會銀行局表示，相關報導並非最新盜刷手法，過去亦曾出現類似案例，持卡人可向發卡機構申請爭議款。

銀行局表示，據洽聯合信用卡處理中心指出，該中心設有電子化詐欺通報平台，依其了解，相關媒體報導並非最新盜刷手法，但目前並無具體案件數及損失金額的統計資料。

銀行局說明，若持卡人發現信用卡遭竊，應儘速向發卡機構辦理掛失手續，並可就遭盜刷交易向發卡機構申請爭議款，無須先行報警。

銀行局指出，依聯卡中心統計，2025年信用卡詐欺交易約59萬筆，總金額約新台幣23億元，其中主要以網路等非面對面交易為主，金額占比約99.4%。

銀行局也表示，金管會已督導各發卡機構持續監控異常交易，包括對高風險國家或地區的交易加強控管，發卡機構已監控到該類高風險國家交易並即時拒絕部分交易。