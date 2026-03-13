北捷女子信用卡失竊遭海外盜刷逾10萬元 金管會這樣說

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
北捷女子信用卡失竊遭海外盜刷，金管會銀行局表示，這並非最新盜刷手法，過去亦曾出現類似案例，持卡人可向發卡機構申請爭議款。聯合報系資料照
有媒體報導指出，台北市一名女子日前搭乘台北捷運返家途中錢包遭竊，事後發現錢包不翼而飛，除現金及各式證件遺失外，信用卡更在約20分鐘內於沙烏地阿拉伯等地出現多筆盜刷交易共逾10萬元。對此，金管會銀行局表示，相關報導並非最新盜刷手法，過去亦曾出現類似案例，持卡人可向發卡機構申請爭議款。

銀行局表示，據洽聯合信用卡處理中心指出，該中心設有電子化詐欺通報平台，依其了解，相關媒體報導並非最新盜刷手法，但目前並無具體案件數及損失金額的統計資料。

銀行局說明，若持卡人發現信用卡遭竊，應儘速向發卡機構辦理掛失手續，並可就遭盜刷交易向發卡機構申請爭議款，無須先行報警。

銀行局指出，依聯卡中心統計，2025年信用卡詐欺交易約59萬筆，總金額約新台幣23億元，其中主要以網路等非面對面交易為主，金額占比約99.4%。

銀行局也表示，金管會已督導各發卡機構持續監控異常交易，包括對高風險國家或地區的交易加強控管，發卡機構已監控到該類高風險國家交易並即時拒絕部分交易。

網傳大規模資遣？台中銀行澄清：進行組織重整

近期網路消息傳出，台中銀行將在今年6月資遣百名員工，引發金融業關注。對此，台中銀行澄清，絕對沒有外傳大規模裁員的規劃，雖然目前內部確實正在進行組織重整，但強調相關職務調整將會尊重員工意願，且依照法規及行內規範辦理。

中國信託歡慶成立60周年 串聯全球據點獻祝福祭多項回饋

一家子走過一甲子！今年適逢中國信託成立60周年，中信金控13日特別於南港中國信託金融園區舉辦慶生活動，中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒及副董事長陳國世、中信銀行董事長陳佳文、台灣人壽董事長許舒博、副董事長許東敏、台灣彩券董事長黃志宜、中信證券董事長謝載祥等多位集團公司代表共同蒞臨，在全球員工多元語言的「生日快樂」歌聲祝福中，顏文隆、辜仲諒偕同高階主管及客戶代表一同切下蛋糕，與在場來賓同賀中國信託60歲生日。

中東戰火延燒，短期未見停止跡象，市場情緒緊繃，股匯市震盪加劇。新台幣兌美元今天盤中一度逼近32元整數大關，收盤收31.9...

美伊衝突局勢緊張，再度刺激國際油價飆升，布蘭特原油價格12日再度攀升至每桶100美元以上，亞洲股市13日盤中也幾乎走跌，不過，傳統避險資產黃金價格走勢，卻未如預期持續上揚。對此，國銀分析，美元指數彈升成為未推升黃金的主因。

投資市場持續受美伊衝突影響，美、台股本周互有漲跌。在餘波未歇的態勢下，法人認為，面對政治風險延續，納入REITs的基金因具備分散風險與收益特性，將可提升資產配置的韌性。盤點市場上13檔含REITs基金近一周表現，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A（累積）繳出正報酬，展現抗震實力。

