中國信託歡慶成立60周年 串聯全球據點獻祝福祭多項回饋

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信金控董事長顏文隆（右五）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（左五）及副董事長陳國世（右四）、中信銀行董事長陳佳文（左四），偕同貴賓客戶代表一同切下生日蛋糕，慶祝中國信託60歲生日。圖／中信金控提供
一家子走過一甲子！今年適逢中國信託成立60周年，中信金控13日特別於南港中國信託金融園區舉辦慶生活動，中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒及副董事長陳國世、中信銀行董事長陳佳文、台灣人壽董事長許舒博、副董事長許東敏、台灣彩券董事長黃志宜、中信證券董事長謝載祥等多位集團公司代表共同蒞臨，在全球員工多元語言的「生日快樂」歌聲祝福中，顏文隆、辜仲諒偕同高階主管及客戶代表一同切下蛋糕，與在場來賓同賀中國信託60歲生日。

中國信託創立於1966年3月14日，由創辦人辜振甫及辜濓松成立中華證券投資公司，歷經改制商業銀行、成立金控，及多次購併加上自發性成長，已成為旗下擁有銀行、人壽、證券、投信、創投、彩券、資產管理、資融、保全等9家子公司的國際型金融集團，金融版圖跨足14個國家及地區，全球擁有近3萬2000位同仁。

顏文隆表示，「一家企業能走過60年，靠的絕不是少數人的智慧，而是無數人的汗水」，中國信託歷經亞洲金融風暴、全球金融海嘯、新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊與地緣政治變局，中國信託秉持We are family的品牌精神，為客戶、同仁、股東與社會創造共同利益，打造出「台灣第一、亞洲領先」的領導品牌。顏文隆特別感謝合作夥伴與全體客戶，在多次風雨中的長期信任與支持，更向中國信託的所有主管與同仁致意，謝謝他們犧牲青春，以專業與堅韌共同成就集團茁壯。

為歡慶中國信託60周年，中信金控旗下各子公司規劃多元回饋方案，中國信託銀行即日起全台157家分行同步舉辦生日活動，來行辦理業務即有機會獲贈紀念金幣巧克力，社群平台則祭出抽獎活動，將抽出RIMOWA行李箱及生日慶優惠券禮包等大獎；台灣人壽推出「璀璨六十 幸運同行」保戶抽獎活動，凡投保就有機會抽Lexus汽車、漢來日月行館住宿券等大獎，另有「奢華禮遇季」網路投保活動，即日起至今年4月底於官網完成網路投保，有機會入住漢來日月行館享受一泊二食，投保新台幣年金險滿額再抽等值新台幣3萬元禮券。

