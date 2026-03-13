國泰世華銀2月信用卡刷卡金額639億元 新增發卡量為3.4萬張

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

國泰世華銀行2月受惠於農曆春節強勁的消費動能，信用卡刷卡金額達 639億元，觀察消費主力集中於百貨、網購、旅遊餐飲及日常高頻消費；2月新增發卡量為3.4萬張。

國泰世華銀行將 CUBE品牌成功轉型為整合式金融服務平台，透過 CUBE App 的直覺化操作，卡友能輕鬆實現「自主選擇權益、領取限時加碼、享受專屬禮遇」的互動體驗，賦予信用卡更深層的服務價值。

CUBE信用卡除了長期經營的「玩數位、樂饗購、趣旅行、集精選及慶生月」五大主權益外，更緊貼消費趨勢與市場話題不定期推出「日本賞、童樂匯、瘋大港」等期間限定權益，深度融入用戶生活場景。

看準3至4月WBC 世界棒球經典賽、日本櫻花季及清明連假熱潮，國泰世華銀行第三度推出「日本賞」快閃權益，攜手逾 50 家合作夥伴，為赴日觀賽與賞櫻的卡友提供全方位旅遊應援。活動期間卡友只需切換至「日本賞」方案，無論是日本當地的指定旅遊消費，或國內指定日系品牌，最高可享 10% 小樹點(信用卡)回饋。此外，更聯手「國泰優惠 CUBE Rewards App」放大點數價值並加碼多項限定優惠，並加碼推出日幣換匯及旅遊投保等多項優惠禮遇，為卡友打造最有感的春季旅日體驗。

展望未來，國泰世華將持續深化跨場景、跨產業的「強強聯手」策略，繼「紅葉蛋糕」、「真芳碳烤吐司」、「金豬食堂」及「日本福砂屋」等跨界創新合作深獲好評，今年3月攜手「詹記麻辣火鍋」展開跨界深度合作，透過大型音樂祭聯名快閃餐車、信用卡點數回饋及 App超值兌點活動，強化與年輕客群的連結，從「訂位、訂餐到用餐」等完整流程體驗，滿足卡友消費需求，更全面提升卡友品牌好感度及市場心占率。

