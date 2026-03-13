北富銀2月信用卡刷卡金額458億元 新增發卡量為2.6萬張

北富銀公布信用卡2月刷卡量458億，較上月減少15%，較去年同期減少12%，主要受入帳天數較上月少3天、較去年同期少7天影響。2月新增發卡量為2.6萬卡。2月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費占比近4成。

2月新增發卡量約2.7萬張，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名為：富邦Costco聯名卡約270萬卡、富邦J卡約240萬卡及富邦momo卡約110萬卡。

北富銀積極把握海外實體與線上交易等具潛力的消費場景，並將更聚焦「精準客群、深耕場景」，透過差異化經營與提升客群價值，致力維持信用卡業務穩健且高品質的成長。

清明連假將至，不少民眾已提前規劃返鄉探親與短天數出遊行程，北富銀推出多項旅遊刷卡優惠活動，讓卡友從行程規劃、交通購票到旅遊期間消費皆能享有便利與回饋，如旅遊行前租車、訂房最高 18% 回饋；自115/4/1起於日韓泰刷卡消費享最高6%回饋，並擴大至中國大陸、港澳、新加坡、馬來西亞與越南等精選國家同樣享6%優惠活動。

對於喜愛假期在家購物的客群，北富銀亦提供跨境網購、線上購票等海外特店優惠，單筆滿千最高可享 8% 回饋，滿足卡友採買需求；3/31前刷momo卡於momo購物網精選品牌享最高7%回饋，4/1起刷J 卡於精選外送平台、全台餐飲、加油站及國內外售票平台最高享 6%優惠。