北富銀2月信用卡刷卡金額458億元 新增發卡量為2.6萬張

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

北富銀公布信用卡2月刷卡量458億，較上月減少15%，較去年同期減少12%，主要受入帳天數較上月少3天、較去年同期少7天影響。2月新增發卡量為2.6萬卡。2月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費占比近4成。

2月新增發卡量約2.7萬張，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名為：富邦Costco聯名卡約270萬卡、富邦J卡約240萬卡及富邦momo卡約110萬卡。

北富銀積極把握海外實體與線上交易等具潛力的消費場景，並將更聚焦「精準客群、深耕場景」，透過差異化經營與提升客群價值，致力維持信用卡業務穩健且高品質的成長。

清明連假將至，不少民眾已提前規劃返鄉探親與短天數出遊行程，北富銀推出多項旅遊刷卡優惠活動，讓卡友從行程規劃、交通購票到旅遊期間消費皆能享有便利與回饋，如旅遊行前租車、訂房最高 18% 回饋；自115/4/1起於日韓泰刷卡消費享最高6%回饋，並擴大至中國大陸、港澳、新加坡、馬來西亞與越南等精選國家同樣享6%優惠活動。

對於喜愛假期在家購物的客群，北富銀亦提供跨境網購、線上購票等海外特店優惠，單筆滿千最高可享 8% 回饋，滿足卡友採買需求；3/31前刷momo卡於momo購物網精選品牌享最高7%回饋，4/1起刷J 卡於精選外送平台、全台餐飲、加油站及國內外售票平台最高享 6%優惠。

網傳大規模資遣？台中銀行澄清：進行組織重整

近期網路消息傳出，台中銀行將在今年6月資遣百名員工，引發金融業關注。對此，台中銀行澄清，絕對沒有外傳大規模裁員的規劃，雖然目前內部確實正在進行組織重整，但強調相關職務調整將會尊重員工意願，且依照法規及行內規範辦理。

中東戰火延燒 美元指數彈升、為何黃金未能成為避險資產？

美伊衝突局勢緊張，再度刺激國際油價飆升，布蘭特原油價格12日再度攀升至每桶100美元以上，亞洲股市13日盤中也幾乎走跌，不過，傳統避險資產黃金價格走勢，卻未如預期持續上揚。對此，國銀分析，美元指數彈升成為未推升黃金的主因。

盤勢震盪 含 REITs 基金可望提升資產韌性

投資市場持續受美伊衝突影響，美、台股本周互有漲跌。在餘波未歇的態勢下，法人認為，面對政治風險延續，納入REITs的基金因具備分散風險與收益特性，將可提升資產配置的韌性。盤點市場上13檔含REITs基金近一周表現，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A（累積）繳出正報酬，展現抗震實力。

新台幣午盤貶6.5分　暫收31.91元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.91元，貶6.5分，成交金額10.02億美元

荷莫茲海峽持續封鎖 避險情緒升溫推高美元

荷莫茲海峽持續封鎖，避險情緒升溫，美元指數即將測試100大關，新台幣兌美元現鈔賣出價也突破32.1元，本國銀行分析，有鑒於衝突可能延長，無論是美元、短期美債殖利率或原油價格都持續上揚，引發市場對通膨衝擊的擔憂。

金融股現金股息可望優於預期 法人優先推薦三檔

隨2025年財報正式出爐，金融股即將公布股利政策，法人指出，鑒於殖利率已成為高股息ETF重要投資參考依據等因素，有機會成為第2季股價重要推動力量，優先推薦凱基金（2883）、中信金（2891）、第一金（2892）等標的。

