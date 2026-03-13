股匯齊跌新台幣一度進逼32元 外資匯出週線連2貶

中東戰火延燒，短期未見停止跡象，市場情緒緊繃，股匯市震盪加劇。新台幣兌美元今天盤中一度逼近32元整數大關，收盤收31.918元，貶值7.3分，台北及元太外匯市場總成交金額再爆逾30億美元的大量，達31.985億美元。戰事衝擊之下，新台幣週線連2貶。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）發布首次談話，態度強硬，直言將持續關閉荷莫茲海峽。中東局勢緊繃，國際股市續挫，台灣股匯市也籠罩低氣壓，台股今天走勢震盪，上下波動達625點，終場加權指數收33400.32點，下跌181.54點，失守月線。

地緣政治風險升溫，熱錢持續撤退，外資今天再砍台股580.17億元，龐大匯出量能導致新台幣匯率跌跌不休。

新台幣兌美元今天開盤價為31.85元，由於外資瘋狂匯出，匯價直直落，最低觸及31.99元，距離32元整數大關只剩半步之遙。

外匯交易員直言，國際油價、美元指數雙雙突破100大關，資金強勢回歸美元資產，亞幣全數倒地，儘管大環境如此，央行不樂見新台幣貶太兇，今天防守力道明顯變強，也請出口商「協防」，進場拋匯讓貶勢踩煞車。

新台幣今天同步收週線，受到戰事衝擊，熱錢持續出走，加重貶值壓力，本週累計貶值2.4角或0.75%，週線連2黑。

外匯交易員表示，中東戰事尚無停止跡象，不排除下週新台幣火速貶破32元整數關卡；除了中東戰事發展，超級央行週將至，聯準會如何看待戰火下的經濟及通膨情勢，也是市場關注重點。