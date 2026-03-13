快訊

股匯齊跌新台幣一度進逼32元 外資匯出週線連2貶

中央社／ 台北13日電
新台幣匯率示意圖。圖/本報資料照片
中東戰火延燒，短期未見停止跡象，市場情緒緊繃，股匯市震盪加劇。新台幣兌美元今天盤中一度逼近32元整數大關，收盤收31.918元，貶值7.3分，台北及元太外匯市場總成交金額再爆逾30億美元的大量，達31.985億美元。戰事衝擊之下，新台幣週線連2貶。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）發布首次談話，態度強硬，直言將持續關閉荷莫茲海峽。中東局勢緊繃，國際股市續挫，台灣股匯市也籠罩低氣壓，台股今天走勢震盪，上下波動達625點，終場加權指數收33400.32點，下跌181.54點，失守月線。

地緣政治風險升溫，熱錢持續撤退，外資今天再砍台股580.17億元，龐大匯出量能導致新台幣匯率跌跌不休。

新台幣兌美元今天開盤價為31.85元，由於外資瘋狂匯出，匯價直直落，最低觸及31.99元，距離32元整數大關只剩半步之遙。

外匯交易員直言，國際油價、美元指數雙雙突破100大關，資金強勢回歸美元資產，亞幣全數倒地，儘管大環境如此，央行不樂見新台幣貶太兇，今天防守力道明顯變強，也請出口商「協防」，進場拋匯讓貶勢踩煞車。

新台幣今天同步收週線，受到戰事衝擊，熱錢持續出走，加重貶值壓力，本週累計貶值2.4角或0.75%，週線連2黑。

外匯交易員表示，中東戰事尚無停止跡象，不排除下週新台幣火速貶破32元整數關卡；除了中東戰事發展，超級央行週將至，聯準會如何看待戰火下的經濟及通膨情勢，也是市場關注重點。

地緣政治風險 外資 美元指數

相關新聞

網傳大規模資遣？台中銀行澄清：進行組織重整

近期網路消息傳出，台中銀行將在今年6月資遣百名員工，引發金融業關注。對此，台中銀行澄清，絕對沒有外傳大規模裁員的規劃，雖然目前內部確實正在進行組織重整，但強調相關職務調整將會尊重員工意願，且依照法規及行內規範辦理。

中國信託歡慶成立60周年 串聯全球據點獻祝福祭多項回饋

一家子走過一甲子！今年適逢中國信託成立60周年，中信金控13日特別於南港中國信託金融園區舉辦慶生活動，中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒及副董事長陳國世、中信銀行董事長陳佳文、台灣人壽董事長許舒博、副董事長許東敏、台灣彩券董事長黃志宜、中信證券董事長謝載祥等多位集團公司代表共同蒞臨，在全球員工多元語言的「生日快樂」歌聲祝福中，顏文隆、辜仲諒偕同高階主管及客戶代表一同切下蛋糕，與在場來賓同賀中國信託60歲生日。

中東戰火延燒 美元指數彈升、為何黃金未能成為避險資產？

美伊衝突局勢緊張，再度刺激國際油價飆升，布蘭特原油價格12日再度攀升至每桶100美元以上，亞洲股市13日盤中也幾乎走跌，不過，傳統避險資產黃金價格走勢，卻未如預期持續上揚。對此，國銀分析，美元指數彈升成為未推升黃金的主因。

盤勢震盪 含 REITs 基金可望提升資產韌性

投資市場持續受美伊衝突影響，美、台股本周互有漲跌。在餘波未歇的態勢下，法人認為，面對政治風險延續，納入REITs的基金因具備分散風險與收益特性，將可提升資產配置的韌性。盤點市場上13檔含REITs基金近一周表現，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A（累積）繳出正報酬，展現抗震實力。

新台幣午盤貶6.5分　暫收31.91元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.91元，貶6.5分，成交金額10.02億美元

